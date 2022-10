Hosté přivezli také bývalé Kladeňáky, asistenta trenéra Davida Čermáka, obránce Lukáše Douderu a útočníka Jakuba Strnada.

Zápas rozhodly přesilové hry. Hosté zahodili v úvodu dlouhou výhodu dvou mužů, Kladno po sedmi zápasech naopak přesilovku využilo a dokonce hned dvakrát, což se mu povedlo poprvé v ročníku.

Ráz utkání mohl dát samotný úvod, jenže Jihočeši mizerně naložili s dlouhou dvojnásobnou přesilovkou a pak byli sami rádi, že Hrachovina pochytal šance Plekance a Melky. Hostům patřil až závěr třetiny, a kdyby Gulašovi nesklouzla střela, asi by vedli.

Ve druhé třetině Budějovice doplatily na to, že hrály přesilovky hůř než domácí. Nedaly ani třetí, zatímco Rytíři byli v převaze hodně nebezpeční a po Plekancově exkluzivní nabídce M. Procházka nedal zblízka Hrachovinovi šanci.

Kladno si však zavařilo samo, po jedné z mnoha chyb v rozehrávce obrany se bleskovou ranou prosadil Lotyš Dzierkals a v úvodu třetí třetiny bylo srovnáno.

Zdroj: Jan Šejhl

Jenže pro Budějovice brzy přišly horší okamžiky. Nejdříve odstoupil po nevinném přikrytí puku zřejmě už předtím zraněný brankář Hrachovina a mezi tyče musel Strmeň. Navíc se za špatně zahranou buly poroučel na trestnou lavici Pech a Rytíři opět přesilovku využili. Centroval zase Plekanec a Brodecki trefil dokonale nad rameno Strmeně a dočkal se ovací publika.

"Jsme moc rádi, že to zlomil, dal důležitý gól a snad mu to tam bude padat i dál," usmál se jeden z koučů Kladna Jiří Burger.

Ani to nebyla pro hosty poslední rána. Po souboji s Melkou upadl nohama na mantinel nekontrolovaně Gulaš a zřejmě se zraněním kolena se odebral hned do šatny. Jeho tým však sahal i tak po vyrovnání až do konce, Rytíři však držel skvělý brankář Bow a zvládli celé tři minuty budějovické power-play.

"Je to obrovská úleva. Věděli jsme, že spolu hrají dva týmy, které mají šňůru proher. A že to nebude vůbec jednoduché," komentoval po zápase obránce Kladna Ondřej Slováček, jenž hrál loni na jihu Čech. Podle něj ve ztížených podmínkách, kdy hru kazila mlha nad ledem, vyhrál ten, kdo to víc chtěl, kdo víc bojoval. "Vypsal jsem nějaké prémie, takže budu muset dát něco do kasy. Chtěli jsme ale vyhrát a to se povedlo. To je to nejdůležitější," dodal.

Zdroj: Jan Šejhl

Přidal se k němu i asistent trenéra Jiří Burger. "Očekávali jsme, že to bude víc boj než hokej, což se potvrdilo. Bylo tam dost nepřesností a bylo to poměrně nervózní z obou stran. Nám se ale podařilo využít dvě přesilovky a Bowsie podal fantastický výkon. Díky tomu jsme ukončili nepříznivou sérii. Jsme šťastní za tři body," ulevil si Burger.

Budějovický Jaroslav Modrý zachoval výraz pravého profíka, pro kterého je i tahle porážka signálem, jaký má kdo v organizaci charakter. "Utkání jsme nezvládli, je tam pár aspektů. Speciální týmy. Naše přesilovka nebyla efektivní a naše oslabení dostalo dva góly, což nás stálo utkání. Potkaly se dva týmy, které zoufale bojují, aby se dostaly z téhle situace. Kladnu se to povedlo, nám ne," ulevil si, ale optimisticky dodal, že ráno připraví zase co nejlepší trénink a bude se snažit zlepšit jak hráče, tak sám sebe, aby krize, ve sportu normální věc, Jihočeši zlomili.

Rytíři Kladno – Motor České Budějovice 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 30. M. Procházka (Plekanec, Dotchin), 44. Brodecki (Plekanec, Dotchin) – 42. Dzierkals (Hanzl). Rozhodčí: Hribik, Ulehla - Lučan, Hynek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Střely na branku: 23:37. Diváků: 2880.

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Babka, Cibulskis – Zikmund, Plekanec, Bláha – Procházka, Filip, Beran – Brodecki, Indrák, Melka – Brož, Machač.

Č. Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Šenkeřík, Bindulis, L. Doudera, Kachyňa – Marcel, Čachotský, Pech – Gulaš, F. Přikryl, Koláček – Z. Doležal, Dzierkals, Toman – Tomeček, Strnad, Hanzl – Karabáček.