Pro kolínské hokejisty sice skončila mistrovská sezona, ale ne úplně. Kozlové si dají ještě dezert na závěr povedené sezony, kdy se v Chance lize zachránili. O čem se ve městě potichu šeptalo, to se stalo skutečností. Do Kolína přijede legendární Jaromír Jágr se svým Kladnem. Zápas se odehraje 24. března od 18 hodin, odveta se pak uskuteční na 2. ploše zimního stadionu v Kladně 31. března od 17 hodin.

Kladenští pak ještě vyrazí na dvě utkání za hranice státu, ta se uskuteční 5. a 7. dubna se soupeřem, který si zatím přeje zůstat v utajení. Baráž samotná pak vypukne 17. dubna.

Dodejme, že Kolín o zápas proti Jaromíru Jágrovi stál dlouhodobě. I proto, že zdejší fanoušci se roky marně těšili na postup do I. ligy, a když se jim to povedlo a Kladno s Jágrem do Kolína loni v lednu přijelo k mistrovskému duelu, nesměli do hlediště kvůli covidu.

