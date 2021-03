Dvojice Boušková - Vydra výjimečně nic nekomentovala, nekonalo se ani šmejděníčko šmejdění. Tedy o tom alespoň nejsou zprávy. I tak se kladenští Rytíři v pauze před play off vrhli na tradiční pořad Prostřeno, v jehož rytířském díle si zahráli Tomáš Guman, Martin Kehar a Josef Zajíc. Proč by ne, když může být Master Chefem Česka někdejší hokejový reprezentant.

Kladno - Chomutov, oslavy Kladna řídil i zraněný obránce Martin Kehar. Přímo z kotle. | Foto: Roman Mareš

Akce to byla samozřejmě určená hlavně k odreagování před play off, kde se od Kladna čeká úspěch. Za plotnou to s očekáváním tak žhavé nebylo, i když zmíněné trio ukázalo, že mu vařečka se zástěrou cizí nejsou. Prostřeno je navíc oblíbený pořad hokejistů. „Koukáme na něj v televizi a řekli jsme si, že do toho půjdeme mezi sebou také. Vyrazili jsme na společný nákup do Kauflandu, kde jsme měli vymezený rozpočet, aby měl každý stejné podmínky. Nakoupili jsme a pak už se tři dny po sobě jen vařilo a hodnotilo,“ usmívá se útočník Tomáš Guman, hlavní iniciátor akce.