Podobně jako loni navolili scénář dlouhého 45 denního volna před startem baráže hokejisté Kladna. Rytíři si dali týdenní oraz od hokeje a nyní se začnou připravovat. Zahrají si také zřejmě čtyři přípravné zápasy s celky, kterým skončila předčasně sezoně v Chance lize – Kolínem a béčkem Pardubic.

Chance liga, Kladno ( v modrém) hostilo Benátky. Patrik Machač. | Foto: Foto: Roman Mareš

V minulém ročníku se příprava na baráž Kladnu povedla. Ne tedy stoprocentně, protože Ladislav Zikmund si v domácím duelu s Kolínem zlomil prst a vedení tuhle informaci pochopitelně úzkostlivě tajilo, přece jen se Zikmundem počítalo a on nakonec baráž s Jihlavou odehrál. Tam dlouhá pauze prospěla.

Loni Rytíři zamířili za dvěma zápasy také na Slovensko, to se letos opakovat nebude. Co se nemění, to je protivník z Kolína. Roky štika II. ligy před časem postoupila do Chance ligy a i díky spolupráci s extraligovými hradeckým Mountfieldem si nevede špatně, byť na play-off muži z města nad Labem nedosáhli. Kozlové, za které dohrával sezonu třeba Josef Zajíc mladší, přivítají Rytíře 23. března a o pět dnů později 28. března se hraje v Kladně odveta.

Na Kladno bylo loni v Kolíně vyprodáno, to se klidně může opakovat. Na hvězdné borce Jágra, Plekance nebo Klepiše bude zřejmě narváno také v Chrudimi, kde hrající domácí duely Pardubice B vejde se sem maximálně 1300 diváků. Tam se však termíny duelů ještě ladí.

Pardubice B měly letos v kádru dva kladenské odchovance Patrika Machače (pár zápasů stihl v sezoně i za Rytíře) a mladého Tomáše Urbana. Velkou roli zde má Tomáš Kaut, jenž byl v Kladně také dlouho a trochu nepochopitelně si defenzivního specialistu Rytíři nechali utéci. Nebo zde dává góly zkušený Martin Kadlec, jenž Středočechům loni významně pomohl loni jako tehdy host z Litoměřic.

Pardubice dlouho vypadaly na pád do baráže, ale nakonec pod sebe dostaly Šumperk. Nyní pomohou prověřit kladenský celek.