Konečně ví, s kým si zahrají čtvrtfinále Chance ligy. Kladenští Rytíři vyzvou pražskou Slavii, která v rozhodujícím boji přetlačila Třebíč na jejím ledě 4:2. Série tradičních rivalů začne v pátek a sobotu na kladenském ledě od 18 hodin.

Věříme! Kladno jde do play off s novým mottem. Tomáš Plekanec | Foto: Rytíři Kladno

Kdyby uspěl Sokolov na ledě Litoměřic, byl by soupeřem Kladna on, to bylo jisté. Jenže Západočeši neměli ve středohoří nárok a brzy bylo jasné, že Rytířům připadne pro čtvrtfinálovou řež vítěz druhého mače mezi Slaviemi - třebíčskou a pražskou. Tam se dařilo víc zkušenějšímu celku hostů, který má ve svých řadách i několik prověřených veteránů jako Jaroslava Bednáře, Petra Vampolu nebo Jana Nováka. K tomu i řadu šikovných odchovanců a také pár výtečných hokejistů s kladenskou minulostí, kteří se určitě budou chtít vytáhnout. Ať už jsou to odchovanci Václav Veber, Dan Kružík nebo také Jiří Říha a Petr Kafka.