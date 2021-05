I zdi občas padají. Padla berlínská, padla i jihlavská. Brankář Žukov, který byl dosud hlavní postavou týmu z Vysočiny, lovil už v první třetině puk ze své sítě čtyřikrát!

Neuvěřitelný průběh prvního dějství zápas v podstatě rozhodl, i když hosté dřeli do úmoru a mocně se snažili s výsledkem něco udělat.

Všechno odstartovala hrubá chyba nadaného mladíka Eliáše, jenž namazal Hlavovi a ten nedal zblízka Žukovovi šanci. Právě Hlava si před zápasem oblékl dres s jmenovkou svého bývalého trenéra a skvělého hráče Miroslava Fryčera, jenž dva dny předtím skonal.

Jihlava pak prožila minuty hrůzy, naopak Kladno hnané dobře povzbuzující hrstkou fanoušků s bubny zářilo. Vzápětí po Hlavově gólu se Jágr v přesilovce pomstil svým věčným kritikům a narýsoval dokonalou přihrávku Maroszovi. Ten byl dosud za svoje angažmá v Kladně spíše kritizován, ale rozloučit se toužil v dobrém. A tak ujel obraně Dukly a blafákem po vzoru největších mistrů pokořil Žukova potřetí. Když se pak Račukovi povedl jeho oblíbený manévr s rychlým výjezdem zpoza brány, byla Dukla na ručník.

"Já už za stavu 4:0 v hlavě stavěl tým na extraligu. Pak ale dali na 4:2 a já zase přemýšlel, co budeme hrát," usmíval se Jágr po utkání.

Hosté ožili 42 vteřin před koncem třetiny, kdy Fronk pohotově snížil a nalil týmu do žil novou krev. Ve druhé části ji využil, trvale tlačil na branku Košarišťana a Lichanec po vyšachování rozhozené obrany přidal druhé snížení. Třetí gól pak visel ve vzduchu při přesilovce pět na tři. Kladenští bojovníci se minutu skvěle bránili a pomohla jim i tyčka po ráně Pekra.

"Když jsme dostali zbytečně na 4:1, začali jsme hrát strašně špatně a pasivně. Oni do toho dali všechno, což je ale normální, když hrajete zápas číslo sedm," uvažoval nahlas Tomáš Plekanec, další kladenská legenda.

Poslední dějství, to už byla nemilosrdná válka. Jihlavští najížděli s divokostí do útočného pásma, měli dost možností, ale Košarišťan a dvacet bojovníků před ním drželo. Slavný mohl být Jaromír Jágr, který ujel jihlavské obraně, ale Žukov chytil. Nicméně Jágr už slavný je… "Ne, já slavný nikdy být nechtěl," ucedil pod vousy s tím, že v Čechách se slavní lidé nenosí.

Už tři minuty před koncem odvolal kouč Dukly Ujčík brankáře a riskoval s šesti hráči v poli. Kladno ale soka zamklo v pásmu a Zacharčuk bombou definitivně stvrdil postup.

„Jsem šťastný, ale už musím přemýšlet co dál, s některými hráči se musím dohodnout vlastně do zítra na nové smlouvě, což není jednoduché. Bohužel jsem nevěděl do poslední chvíle, na jakou soutěž budeme stavět mančaft," dodal Jágr, který čekal, že Rytíři vyhrají sérii dřív než v sedmém utkání. "Ale Jihlava hrála velmi dobře," uznal poté, co se políbil s přítelkyní Veronikou.

Tomáš Plekanec byl také šťastný. "V téhle zvláštní sezoně byl cíl jasný a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Bylo to těžké,“ řekl Plekanec, který byl měl v Kladně pokračovat i v příští sezoně.

Trenér Kladna David Čermák děkoval za neskutečnou první třetinu. "Doteď jsme měli se střílením branek problémy a dnes nám to tam napadalo. Poté jsme, bohužel, přenechali iniciativu Jihlavě a dostali jsme se do zbytečných problémů, kdy Jihlava snížila a dostala se na koně," mrzelo trochu Čermáka, podle něhož však tým odehrál poslední třetinu do defenzivy dobře. "Série byla celkově hrozně náročná, protože jsme si to zkomplikovali prvními dvěma domácími zápasy, které jsme prohráli. Od té doby jsme byli pod tlakem, že musíme hned vyhrát v Jihlavě. To se nám povedlo, ale možná jsme se uspokojili a říkali si, že to půjde. Pátý zápas doma jsme zase ztratili a znovu jsme byli pod tlakem, že nesmíme klopýtnout. Poslední dva zápasy jsme ale zvládli," dodal spokojený Čermák.

Hostující Viktor Ujčík pochválil hráče za celou sezonu. "Za to, jak uvěřili společnému cíli, za kterým jsme šli. Odehrát dobré play off a pokud možno to dotáhnout, co nejdále to půjde. Bohužel jsme si vybrali slabou chvilku v rozhodujícím zápase a díky tomu můžeme slyšet oslavy Kladna."

Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 8. Hlava, 9. Marosz (Jágr, Snuggerud), 12. Marosz (Kubík), 19. Račuk (Zacharčuk, Hlava), 60. Zacharčuk (P. Machač, Račuk) - 20. Fronk (Harkabus, Illéš), 27. Lichanec (Čachotský, T. Havránek). Rozhodčí: Pešina, Hradil, Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 6:4, navíc Frye (K) a Strejček (J) na 10 min.. Využití: 1:0. Diváků: 250. Konečný stav série: 4:3



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Hlava, Marosz, Kubík – Račuk, Pitule, Melka – Š. Jelínek, Machač, Gumank.



Jihlava: Žukov – Dundáček, Eliáš, T. Černý, Mareš, Bilčík, Strejček, Bukač – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož.