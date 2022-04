Vypadalo to, že koberec pro hvězdy je natažen. Kladenský tým vstoupil do zápasu jako uragán, vršil šanci za šancí, ale ujal se jen přesilovkový bekhend Zikmunda, jemuž se tohle zakončení v baráži gólově začalo dařit. Jenže další obrovské možnosti skončily buď na Žukovovi, nebo mimo jeho tyčky a úder byl nemilostrdný. Jihlavě stačila první rána Semana ve 12. minutě, aby vyrovnala. A po chvíli další veterán Čachotský přesilovkovou dorážkou dokonce poslal klub z Vysočiny do vedení.