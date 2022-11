Dlouho se zdálo, že to bude rozhodující moment zápasu. Parta chemiků sice po přestávce do nějakých šancí pustila, ale Godla byl suverénní, jednou mu pomohla spojnice a čím dál častěji hrozili jeho spoluhráči. Do hry je dostávala řada minel roztřesených domácích, na které padla těžká deka a nebyli by schopni ohrozit ani hráče odborářské ligy.

Stovky fanoušky Chezy explodovaly devatenáct vteřin před koncem třetiny, kdy se pěkně k tyči Bowa trefil Kudrna a jeho tým vedl už o dvě branky. „Dvě třetiny jsme byli jasně horší, propadali jsme, a kdyby to bylo 0:4, nikdo by se nemohl divit,“ uznal jeden z domácích trenérů Miroslav Mach. „Po dvě třetiny jsme předváděli velice dobrý výkon a soupeře nepouštěli k nebezpečným situacím,“ chválil hosty jejich kouč Karel Mlejnek.

Taková výhra potěší ještě víc, prali jsme se, liboval si Cibulskis

Jenže v posledním dějství hosté udělali zásadní chybu, začali až příliš okatě bránit svůj náskok. Dlouho se zdálo, že jim to bude stačit, protože Godla chytal výborně, ale pak přišla poslední dvouminutovka. Rytířům vyšly dvě rány od modré a rázem bouřilo domácí publikum. Nejdříve tečoval střelu Slováčka přesně Kubík a 48 vteřin před koncem pálil Procházka a dorážku zvládl smolař posledních týdnů Zikmund.

Domácí zvládli fantasticky i prodloužení, i když první možnost měl Estephan. Jenže pak Cibulskis dokonale načasoval pas na Plekance a ve 37 vteřině bylo hotovo – 3:2. „Karma je zdarma. V Hradci jsme dostali gól vteřinu před koncem a teď se nám to vrátilo. V té poslední třetině jsme přece jen hráli lépe, víc bruslili, snažili jsme se trochu změnit sestavu, ale hlavně jsme byli prostě šťastnější,“ oddechl si Miroslav Mach.

„V poslední třetině byl soupeř aktivnější, ale žádné velké tutovky neměl. Pak jsme bohužel nafasovali dva góly při hře domácích v šesti, to se stává. Víc mi mrzí, jakým způsobem, protože se domníváme, že pokud se brankář při výjezdu na střídačku zapojí do hry, tak icing nejde pískat,“ kritizoval Karel Mlejnek verdikt sudích, který zřejmě skutečně nebyl podle pravidel, protože Bow sice puk nezasáhl, ale snažil se.

Zdroj: Jan Šejhl

Rytíři Kladno – Verva Litvínov 3:2 pp (0:1, 0:1, 2:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Kubík (Slováček, Klepiš), 60. Zikmund (Procházka, Beran), 61. Plekanec (Cibulskis, Kubík) - 11. Havelka (Helt, Demel), 40. Kudrna (Sukeľ, Abdul). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 1:2. Bez využití: Diváků: 4379.

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis – Michnáč, Klepiš, Zikmund – Kubík, Plekanec, M. Procházka – Melka, Indrák, Bláha – Beran, Filip, Brodecki.

Litvínov: Godla – Zile, Zeman, Strejček, Jaks, Demel, Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Helt, Havelka.

Zdroj: Jan Šejhl