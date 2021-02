Rytíři si v posledních letech zahráli v různých sadách dresů. Ať už byly s Poldinkou, s podobiznou Edy Nováka, růžové nebo speciální vánoční, vždycky nakonec posloužily dobré věci. Draží je totiž fanoušci a vybrané prostředky putují na předem vybraný projekt. Nyní to bude O kapku lepší hokej, do kterého se zapojila celá česká hokejová komunita. Podpoří nadační fond Kapka naděje.

„Mrzí nás, že vzhledem k aktuální situaci nemohou diváci na stadion a přichází tak vedle hokejové podívané i o krásné momenty s hokejem spojené. Za normálních okolností jsme několikrát za sezonu našim příznivcům připravili mimohokejovou show, ke které patřily i speciální dresy,“ říká marketingový manažer klubu Adam Soukup s připomínkou, že loni Kladno ještě v extralize nastoupilo ve vánočních a poté nadačních dresech s podobiznou už zmíněného Eduarda Nováka.

Oranžová barva je symbolem projektu. Už loni hráči Kladna nastoupili proti Zlínu s oranžovými omotávkami hokejek, trenéři a realizační tým nosili oranžové stužky. Do aukce šla hokejka tehdejšího kladenského kapitána Jakuba Strnada a vydražena byla za 3050 Kč. Za hokejky extraligových kapitánů se v sezoně 2019/20 vybralo celkem 145 200 Kč!

Při zmíněném duelu se Zlínem hodil úvodní buly jedenáctiletý Honzík Jakeš, který porazil zákeřnou leukémii a stal se hlavní tváří projektu. Jeho snem bylo setkat se s Jaromírem Jágrem, což se mu po zápase se Zlínem povedlo. „Musíš makat, abys za nás jednou hrál,“ vážně mu říkal legendární borec a slíbil, že pokud vytrvá do dospělosti Honzík, vydrží Jágr také. „Sedm let, to dám,“ usmál se.

Letošní oranžovobílé dresy půjdou po zápase s Frýdkem opět do dražby, která proběhne online na portálu Sportovniaukce.cz. Výtěžek pak půjde na Nadační fond Kapka naděje. „Chtěl bych za celý klub poděkovat všem partnerům, kteří souhlasili s tím, že bude při této výjimečné příležitosti odstraněno jejich logo z dresu a věří, že se i díky tomu dostane velké pomoci těm, pro které se tento projekt připravil," dodal s díkem Adam Soukup.

Loni hodil slavnostní úvodní buly zápasu Kladno - Zlín mezi kapitány Jakuba Strnada a Tomáše Žižku jedenáctiletý Honzík Jakeš, který překonal leukémii. Foto: Roman MarešZdroj: Roman Mareš