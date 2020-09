Rytíři opět bez zraněných Kehara a Sorokina, ale už s Bílkem, jehož trenéři zařadili do druhé formace k Melkovi a Filipovi. V té první nechali zatím vedle Plekance s Kubíkem Račuka, jehož tam zkoušeli už ve středu s Havířovem.

V první části začali lépe domácí, ale největší šanci Válka zlikvidoval parádně Košarišťan. Postupně převzali otěže Rytíři, gól ale nedali (Plekanec napálil spojnici a Ticháček neprostřelil hradbu těl) a pykali za to. Aktivní M. Beran se nejprve radoval zbytečně, protože sudí k velké nevoli domácích i publika branku kvůli vysoké holi neuznali. Beran se dočkal o chvilku později po pěkné prohazovačce.

Ve druhé třetině se už nehrál tak pohledný hokej, ale hosté stav otočili. Rychle vyrovnal Plekanec, který po bleskovém vysunutí Ticháčkem trefil bombou šibenici. Pro mladíka Ticháčka to byla první oficiálně přiznaná asistentce mezi dospělými v kariéře. Těsně před pauzou se Rytířům povedla přesilovka a skvělou přihrávku Hlavy napálil do odkryté klece Kubík. Chybělo 24 vteřin do sirény, úplně stejně jako při první brance Berana v úvodní části.

Kladno náskok neudrželo, brzy po zahájení třetího dějství Kubíček přesnou ranou po dobrém napadání Miškáře vyrovnal. A právě Miškář nakonec utkání rozhodl půl minuty před koncem prodloužení v přesilovce pět na tři.

Tomu ale předcházely zajímavé momenty na obou stranách. Třeba velká bitka hostujícího Mikliše, kterému se nelíbil krosček na Plekance a sápal se po Marcelovi. Ten mu nakonec přetáhl dres a bitku vyhrál. Domácí i díky tomu ožili a byli ke konci zápasu lepší. Hosty podržel Košarišťan, ale v prodloužení udělali z vlastní přesilovky nevýhodu tří proti pěti a tu už Kališníci Miškářem využili.

Stadion Litoměřice – Rytíři Kladno 3:2 pp (1:0, 0:2, 1:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 20. M. Beran (J. Holý, Jícha), 43. Kubíček (Miškář), 65. Miškář (M. Beran) – 21. Plekanec (Ticháček), 40. Kubík (Hlava, Plekanec). Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Podrazil, Kokrment. Vyloučení: 10:9 + Výtisk 10 min. a Marcel (oba LTM) a Mikliš (KLA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1.. Diváků: 950.

Litoměřice: A. Beran – Marcel, J. Holý, Výtisk, Mlčák, Jebavý, Kubíček, Baláž – M. Beran, Válek, Procházka – Jícha, Miškář, Jánský – Koffer, Vitouch, Toman – Jindra, Čermák.

Kladno: Košarišťan – Frye, Ticháček, Zelingr, Doudera, Štochl, Mikliš – Račuk, Plekanec, Kubík – Bílek, Filip, Melka – Hajný, Pitule, Bláha – Hlava, Šapovaliv, Guman.