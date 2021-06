Pokud by Jágr sháněl české hráče, už by se o přestupech vědělo. Tak jako u obránce Marka Baránka, jenž dorazil z Košic. I další indicie napovídají, že Jágr ve spolupráci s další oporou klubu Tomášem Plekancem a manažerem Davidem Čermákem loví posily za velkou mlákou.

Slovenský výraz pro oceán využíváme záměrně, protože minimálně jeden brankář by zkušenosti se slovenskou Tipos extraligou mohl mít.

Kladno však zatím nemá ani jednoho gólmana. Jednička Andrej Košarišťan dovedl tým k postupu do extraligy, ale už předtím podepsal smlouvu Mladé Boleslavi. Až později se ale dozvěděl, že Boleslav má další dva skvělé brankáře Růžičku a Krošejla a že by musel o místo tvrdě bojovat. Byl tak rád, že místo pendlování na trase Boleslav – Ústí mu agent rychle spíchl návrat do Košic. Návrat do Kladna už asi v té chvíli nebyl reálný, dost možná měl Jaromír Jágr už nachystanou náhradu.

Pustil totiž také Adama Brízgalu, prospekt, který v Kladně nedozrával tak rychle, jak si tu všichni přáli. Loni ho koronavirus skolil v nepravou chvíli, nedostal se do fazony a je rád, že ho vzala silná Poruba.

Podle fanoušků Kladna se nabízí mezi tyče někdejší trojka Dallasu Stars Tomas Sholl. Američan s dánskými kořeny sice v Texasu neprorazil, ale loni zkoušel štěstí v Detvě a na Slovensku platil v lednu za druhého nejlepšího gólmana ligy. Jenže pak vedení naštval, když se sbalil a odcestoval za další šancí na farmu Dallasu.

Druhou možností by mohl být 195 cm vysoký Landon Bow, jenž dokonce dostal možnost ve dvou zápasech NHL (právě za Dallas), ale jeho čísla nejsou tak ohromující jako jeho postava.

Bude to tedy Sholl, nebo Bow kdo bude hájit branku Rytířů v dalším ročníku? Či někdo úplně jiný? A kdo bude případnou dvojkou?

Obrana z půlky zámořská?

Další čtyři jména by mohla přijít do pole. Problém je v tom, že tihle hráči by se Kladnu hodili na užší kluziště, jenže kladenský zimák je v rekonstrukci, a není vůbec jasné, kdy na jeho plochu Rytíři budou moci vyjet. Na takové Spartě, o které Kladno uvažuje, by se Kanaďané mohli rozpustit, je tam snad největší ledová plocha v republice.

Užší kluziště by přitom bylo ideální třeba pro Kyla Wooda, dvoumetrového tvrďáka, který loni hrál druhou německou ligu za Frankfurt, ale předtím řadu let v AHL. I při své výšce umí dát branku, umí ji také připravit.

Ještě lépe je na tom v tomto směru Cody Donaghey, Je sice menší (185 cm), ale nebezpečný i pro branku soupeře – loni ve dvou dánských klubech udělal 46 bodů v šedesáti utkáních.

Už dříve jsme informovali o příchodech dalšího beka Jacka Dotchina, jenž hrával i za skvělý tým Tampy Bay Lightning, a výtečného střelce - naposledy Innsbrucku - Daniela Ciampiniho. O jeho odchodu do Kladna informoval tyrolský tisk, ostatní Kanaďané začali sledovat instagramový účet Rytířů.

Což je vodítko, ale nemusí vůbec nic znamenat. Jako v případě Slováka Marka Hudce. Ten účet také poměrně nově sleduje, podle informací Deníku s ním ale kladenský klub nejednal a podepsal smlouvu s Popradem.

Hovoří se také o návratu slavného odchovance Michaela Frolíka ze zámoří, jeho Montreal však stále bojuje ve Stanley Cupu a predikovat u hvězdného borce jeho budoucnost nejde. Stejně jako u Jana Mandáta, jenž po kokainové aféře musí odstát trest, pokud mu nebude snížen.

Co už určitě nevyjde, to je příchod Michala Vondrky. I o něho by Rytíři zřejmě měli zájem, ale rozhodl se pro mateřské České Budějovice a jejich nově vybudovaný silný tým.

Na definitivní odhalení posil si tedy budou muset fanoušci Kladna muset počkat, nějaké překvapení Jaromír Jágr před novináři i fanoušky určitě udrží.