Hokejisté extraligového Kladna odstartují přípravu na novou sezonu 31. července ve Slaném. U kladenského ČEZ stadionu probíhá výstavba nového energocentra, a proto by měl být led na první ploše až od 20. srpna. První dva domácí přípravné zápasy proto Rytíři odehrají ve Slaném a se Slavií se střetnou v Mělníku. Nejméně poslední přátelské utkání by měl klub Jaromíra Jágra odehrát v domácím prostředí.

U kladenského ČEZ stadionu vyrostlo nové energocentrum. | Foto: Josef Poláček / Rytíři Kladno

„Věříme, že výstavba energocentra přípravu neovlivní. Věděli jsme dopředu, že tu tahle rekonstrukce bude, takže jsme s tím počítali a máme zamluvený led ve Slaném. Zase taková komplikace to pro nás není,“ uvedl na webu Rytířů sportovní manažer klubu Jiří Burger a zároveň nalákal fanoušky na novinky ohledně hráčského kádru, které by měl klub oznámit každým dnem.

„Domácí přípravné zápasy s Karlovými Vary a Litvínovem odehrajeme ve Slaném, zápas se Slavií pak v Mělníku. Když všechno půjde dobře, poslední dva domácí přípravné zápasy bychom už měli hrát na Kladně. Minimálně generálku s Litoměřicemi už budeme určitě hrát doma,“ doplnil Burger s tím, že slánský led mají Rytíři zamluvený až do 27. srpna.

Podle aktuálního plánu by měl být led na kladenském ČEZ stadionu k dispozici už o týden dříve. Mládežnické celky Rytířů se zatím budou připravovat na zimácích v okolí.

Výrobu ledové plochy oproti klasickému termínu posunula právě probíhající výstavba nového energocentra, které vyrostlo na jihozápadní straně stadionu. Právě odtud se od nadcházející sezony bude řídit chlazení jak na první, tak na druhé ledové ploše.

„Celé energocentrum vzniklo na popud bezpečnostních pravidel, protože strojovna chlazení by nikdy neměla být uvnitř v baráku. Všichni ale víme, že zimák je starý, hezký, náš. Potřebovali jsme, abychom dodrželi bezpečnostní pravidla, tak jsme museli udělat tohle rozhodnutí. Je to pokračování velké rekonstrukce, která se udála v loňském roce. Jsem moc rád, že se povedlo chlazení a strojovnu vyndat do energocentra ven,“ vysvětlil ředitel stadionu Josef Poláček.

Podle jeho slov probíhá rekonstrukce zatím podle plánu. „Teď už se trošku usmívám, protože stavba energocentra se chýlí ke konci, za což jsme všichni rádi. Nechceme zdržovat hokejovou sezonu. Blížíme se k procesu schvalování a kolaudace,“ prozradil.

Kvůli obměně techniky, bude možné ušetřit i na provozu stadionu. Nové stroje by totiž měly spotřebovat méně energií. Výstavba nové budovy je v podstatě další etapou rekonstrukce stadionu, jejíž hlavní částí byla výměna původní střechy. Do vzhledu zimáku tak, jak jej fanoušci znají, by ale neměla příliš promluvit.

„Na místě energocentra byly garáže, prapůvodně tam bylo zázemí strojníků. Byly tady hezké stromy, kterých mi bylo hrozně líto, zúčastnil jsem se i jejich výsadby. Vyrostly, byly v pořádku, ale bohužel musely pryč. Vysázely jsme místo nich ale zase nové stromy. Zároveň jsme díky stavbě získali prostor na vzduchotechniku. Ta se musela dát částečně na sezonu za halu, odtamtud už ale zmizela a je nahoře. Už je to tam hezké, už se nám tam neválí komponenty vzduchotechniky po zemi,“ popsal Poláček.

„Musíme poděkovat městu, protože finance šly jak na hlavní halu, tak na energocentrum. Na chlazení byla dotace, ze které jsme udělali výparník na druhé ledové ploše, který je úplně nový od loňska. Firma, kterou město vybralo jako hlavního dodavatele, to dělá velmi dobře. Systém jejich práce je neskutečný, s tím jsem se ještě nesetkal. I pro další práci to bude jen dobře,“ doplnil s tím, že další úpravy jako vyasfaltování silnice kolem stadionu a parkoviště za halou budou muset ještě počkat.

„Zadní část se určitě časem udělá, ale všechno stojí hodně peněz a město do toho už teď dalo velké peníze. Věříme, že nás to nebude rušit od hezkého hokeje,“ zakončil ředitel stadionu.