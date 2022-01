To na druhé straně uvařili Rytíři polévku ze sekyrky. Krásnou akci Indráka zakončil navrátilec do sestavy Dotchin 100. gólem Rytířů v sezoně a trefil se z úplně stejného místa, jako v závěru prvního sezonního duelu na Spartě.

Tehdy to nastartovalo kladenské řady v jízdě za nečekanou výhrou v prodloužení, a za ním směřovali Rytíři i ve druhé části, kdy sice opět pustili Spartu do vedení, ale zase jen na chvilku. Oba celky si pomohly přesilovkami a zatímco Pražan Horák slavil po dokonalé teči, hostující Kubík po další senzační souhře s Plekancem. Neměl to tak jednoduché jako v pátek s Budějovicemi, ale složitou trefu z první zvládl dokonale.

Kladeňáky nadále zlobil hodně Švéd Thorell, který měl během nedělního podvečera nejvíc šancí, ale ve třetí třetině už on i jeho rudý tým tak nebezpeční nebyli. Hrozilo hlavně Kladno a nejdřív litovalo zmařených úniků Plekance (tyčka) a Kadlece. Jenže poté neudržel nervy ruský obránce Matuškin, v přesilovce fauloval a následně kritizoval rozhodčí a jeho provinění potrestal dorážkou Ladislav Zikmund, kterého Sparta pustila do Kladna během sezony.

Hosté zvládli báječně i závěr, dokonce měli další tutovky, v nichž Kubík trefil jen dvě tyčky. Přesto brali tři body.

„V první třetině byla Sparta lepší, nám nešly nohy a musíme poděkovat brankáři, že nás zachránil při několika velkých šancích. Od druhé třetiny se to začalo vyrovnávat a ve třetí třetině rozhodl náš gól. Jsme šťastní za tři body,“ radostně hodnotil utkání trenér Kladna David Čermák.

Zlepšení týmu v posledních zápasech vidí ve stoupajícím sebevědomí týmu. „Předtím jsme poztráceli řadu zápasů o gól, ztratili jsme je v závěru. Když se pak povede nějaký zápas, tak vás to nakopne. Někdy se k vám přikloní i štěstí,“ dodal Čermák a odmítl, že by čtrnáctibodový polštář na Zlín Rytíře uklidnil. „Já to zažil před dvěma roky a nestačilo to. Budeme hrát až do konce!“ slíbil jasně.

Domácí Josef Jandač mínil, že první třetina byla ze strany Sparty slušná, měla šance. „Pak už to nebylo takové, ale pořád si myslím, že jsme zápas mohli zlomit na naši stranu. Jenže jsme udělali faul, který nechci moc komentovat a oni přesilovky proměnili. V závěru jsme neměli sílu,“ přiznal kouč Sparty, podle něhož není problém týmu, že by nedával góly, ale v tom, že je nedá, když je potřebuje.

Jandač komentoval krátce i odchod brankáře Alexandra Saláka. „Přišel s tím sám, že chce pryč a jestli někdo nechce za Spartu hrát, tak ať se sbalí a jde,“ mávl rukou. Salákův rozhovor pro bulvární noviny komentovat odmítl. "Když to chce tahat z kabiny ven, je to jeho věc."

Sparta Praha – Rytíři Kladno 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Branky a nahrávky: 4. Voženílek (Tomov, Moravčík), 22. Horák (Matuškin) – 6. Dotchin (Indrák), 28. Kubík (Plekanec, Baránek), 51. Zikmund (Melka, M. Beran). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváků: 1000.

Sparta: Machovský – Moravčík, Matuškin, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Polášek , Pavelka, Tomov – E. Thorell, Horák, Řepík – Chlapík, Sobotka, Forman – Vitouch, D. Kaše, Prymula – Strnad, Voženílek, Šmerha.

Kladno: Bow – Kehar, Baránek, Wood, Ticháček, Babka, Suchánek, Dotchin – Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, Indrák, Beran.