Šestatřicetiletý Veterán Barinka už za Kladno hrál v minulé sezoně, kdy mu pomáhal s aklimatizací v nejvyšší soutěži. Tu nakonec klub neudržel a Barinka se uchází o smlouvu s Vítkovicemi, kde odehrál v kariéře nejvíc roků. Má za sebou hodně úspěchů včetně titulu mistra světa a startu na olympiádě v Soči, loni ale v Kladně zůstal trochu za očekáváním. Zajímavé bude, jak se popasuje s první ligou a kvalitními útočníky značně posílené Poruby.

Z vítkovické kabiny se do haly v Porubě přesune rovněž útočník Rostislav Marosz. Velká kladenská posila na tuhle sezonu, která ale podle dohody s Vítkovicemi měla do konce kalendářního roku pomáhat Vítkovicím. Tak se i stane, nicméně Vítkovice zatím do extraligy nezasáhly a Maroszův start v blízké Porubě se přímo nabízí.

Kladno navíc po ne zrovna ideálním startu do soutěže potřebuje bodovat, přitom jede na led klubu, který podle mnohých posílil v létě vůbec nejlépe z první ligy. Z Litoměřic a Chomutova ulovil produktivní dvojku Korkiakoski – Stloukal. Strojem na body je dlouhé roky také Lukáš Endál, ale nejvíc vidět je v úvodu ligy vysoký Tomáš Jáchym, který v šesti utkáních přihrál na devět branek!

Dalšími velkými jmény jsou hbitý Jan Káňa nebo urostlý Marek Sikora, který před časem proslul zraněním Jaromíra Jágra, ale je hlavně platným silovým hokejistou.

Nad vším dohlíží trenér, který už Kladno v historii mnohokrát potrápil (a Kladno jeho), někdejší sparťan František Výborný.

Rytíře tak i s Barinkou a Maroszem čeká možná nejtěžší zápas dosavadního průběhu I. ligy. Navíc se není nač šetřit, sobotní duel s Jihlavou si klub odložil na dobu, až bude moci na zimní stadion více než tisícovka diváků.