Čekalo se hlavně na souboj domácích hvězd Jágr, a s Plekancem s hostujícím Krejčím a všichni zahráli parádně. Plekanec dokonce skóroval, když v úvodu druhé třetiny lacino procpal puk mezi nohy někdejšího kladenského gólmana Lukáše. A srovnal tak manko z první třetiny. Rytíři pak dokonce vedli, když výborně vyřešili přečíslení a Kanaďan Donaghey první trefou v dresu Kladna nedal Lukášovi naději.

Jenže Hanáci poté sehráli skvěle přesilovku, když akci Ondrůška zakončil parádně Káňa. A byli rádi, že druhou třetinu přežili tak lacino, protože Rytíři byli lepší.

V poslední třetině už to tak nebylo, přesto Jágrova šance po gólu doslova volala, ale Lukáše puk trefil. Pak už přišly hloupé kladenské fauly a zákonitý trest z hole Navrátila.

„Srdce odborníka ani fanouška asi neplesalo. Bylo tam hodně nepřesností, ale jsme rádi za tři body, ty nás mohou odrazit výš,“ hodnotil duel hostující kouč Zdeněk Moták, který po dvou výhrách neváhal a udělal změnu v brankovišti. „Lukáš dostal přednost kvůli několika aspektům. Každopádně máme kvalitní dvojici brankářů, Sedlo také dvakrát vyhrál,“ dodal Moták.

Podle jeho protějšku Jiřího Burgera začalo Kladno zápas špatně. „Chyběl nám pohyb, důraz, zlepšili jsme se ve druhé třetině a skóre otočili. Bohužel jsme pak inkasovali v oslabení. K tomu konci nevím, co říci. Měli jsme čtyři vyloučené, chvíli před koncem jdeme do tří. Ještě si to prohlédnu na videu, ale jestli to byly fauly, tak je to obrovská nedisciplinovanost. Bavíme se o tom, v poslední zápasy už jsme tolik vylučovaní nebyli, ale se sedmi osmi hráči na trestné se těžko vyhrává. Zápas neměl tempo ani spád a pro nás je smutné,ů že nemáme ani bod,“ hlesl Jiří Burger.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Branky a nahrávky: 6. Plekanec (Kristo), 28. Donaghey (Dvořáček, Račuk) – 13. Ondrušek (Kunc, T. Černý), 30. J. Káňa (Ondrušek, Krejčí), 58. Navrátil (Nahodil, Krejčí). Rozhodčí: Hodek, Sýkora – Brejcha, Votrubec

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Suchánek, Donaghey, Wood, Nilsen, Baránek – Jágr, Plekanec, Hlava – Kristo, Filip, J. Strnad – M. Beran, Račuk, Dvořáček – O. Bláha, Pitule, Hajný.

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – Kucsera, Krejčí, J. Káňa – Navrátil, J. Knotek, Burian – Kunc, Nahodil, Klimek – Bambula, P. Kolouch, Strapáč.