Fanoušci netrpělivě čekají na jakékoliv zprávy, ze kterých se příznivci kladenského klubu dozví, kteří hráči budou pokračovat v dresu s rytířem na prsou, a které nové tváře se na nově zrekonstruovaném ČEZ stadionu objeví. Klub totiž zatím žádné oficiální informace nevydal. „Jaromír to zatím zveřejňovat nechce, ale určitě to není tak, že bychom měli prázdnou soupisku,“ ujišťuje Lukáš Jůdl, mluvčí Rytířů.

Nicolas Hlava, Marek Baránek, Ondřej Machala a trenér David Čermák. Tato čtveřice na Kladně určitě pokračovat nebude. Hlava bude působit v Litvínově, kde žije. Baránek se rozhodl pro nabídku z Plzně, Machala zvolil návrat do Frýdku-Místku a trenér Čermák přijal výzvu od Českých Budějovic. O ostatních hráčích není ani z jiných klubů nic dalšího známo.

To by mohlo znamenat, že všichni ostatní budou pokračovat. „Prvně za roky, co jsem tady, máme do další sezony podepsané hráče. Ty nejdůležitější. A pokud se kádr doplní dvěma třemi lepšími hokejisty, mohli bychom zase hrát důstojnější roli v extralize,“ uvedl trenér Čermák po barážových bojích na své poslední kladenské tiskovce.

Proslýchá se, že majitel Jágr udržel brankářskou jedničku Landona Bowa, obránce Jakea Dotchina i nejlepšího střelce Adama Kubíka. Sám Tomáš Plekanec po posledním utkání baráže prohlásil, že o konci kariéry ještě úplně neuvažuje. U Jágra je otazník, ostatně jako každý rok. Spekuluje se o příchodu Camary, Austina či Martina Procházky z Litoměřic. „Opravdu teď nemohu sdělit žádné podrobnosti,“ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil příchody těchto hráčů Jůdl.

Dle okolností můžeme nahlas přemýšlet o budoucnosti několika hráčů, kteří ji mají minimálně nejistou. Rus Zachar Arzamascev bude nejspíš řešit vízové povinnosti, které v této době moc nenahrávají jeho pokračování v Česku. Kanaďan Cody Donaghey moc nepřesvědčil, v závěru sezony téměř nehrál a do baráže ani nezasáhl. Horkým zbožím by mohl být devatenáctiletý talent Jiří Ticháček. Udrží ho Rytíři? A co Ladislav Zikmund? Ten se vrátil na Kladno jen na hostování ze Sparty.

Trenérská otázka je zatím také záhadou. O Čermákovi už řeč byla. Kanaďan Jeff Paul po sezoně odletěl domů, ale Jiří Burger a Jan Kregl na zimák chodí stále. „To je pravda, ale jejich role teď také nemohu blíže specifikovat. Jirka každopádně přebral agendu po Davidovi a vše ostatní se řeší,“ dodal Jůdl.

