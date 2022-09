Rytíři loni jednou Mountfield porazili, ale to bylo s velkým štěstím a po senzačním výkonu právě Bowa. Tentokrát ukázali herní posun, protože se protivníkovi herně vyrovnali a šance zakončovali lépe. Hlavně tedy Matěj Beran, který už v první třetině tečoval v přesilovce nahození Dotchina a brankář Kiviaho byl bezmocný. Když ve druhé části Beran parádně zakombinoval s Matyášem Filipem a dostal od něj dokonalou přihrávku zpoza klece, bylo to už 2:0. Gól už bral pomalu jako samozřejmost, s pěti přesnými trefami patří ke špičce celé extraligy.

Hosté sice také hrozili, ale výpady Kevina Klímy nebo Okuliara skvěle pochytal Bow a občas měl i trochu štěstí.

Opustilo ho v poslední třetině, kdy se také hosté prosadili v přesilové hře. Ránu Ščerbaka Bow neudržel a Cingel doklepl na 2:1.

Brízgala zavřel bránu a Rytíři zmákli i třetí třetinu. Konečně tak slaví výhru

Kladenští se ale stejně jako v Brně rozhodli bránit hlavně aktivní hrou, vůbec se nenechali zamknout v pásmu, rychle odehrávali puky a Hradec na úzkém kluzišti neměl na rozehrávku žádný čas. Spíš mohl inkasovat od oslavence Antonína Melky, který hrál 400. zápas za Kladno, patřil mezi nejlepší a chvíli před koncem byl také blízko gólu – trefil tyčku.

Nakonec ho to nemuselo mrzet, Rytíři se totiž v pohodě ubránili i při power-play Hradce a po závěrečném hvizdu přišla show pro fanoušky. Při hromadné potyčce byli nejlepší cizinci v kladenském dresu, hlavně Jake Dotchin a také Kristaps Sotnieks, kteří při hájení kapitána Plekance svoje protějšky složili k zemi.

Kladenský kouč Jiří Burger mluvil krátce a jen chválil svůj tým: "Naše kluky bych chtěl hodně pochválit za to, jak k zápasu přistoupili, jak ho odbojovali a jak byli obětaví. Věděli jsme, že proti nám stojí obrovsky kvalitní soupeř. Ještě jednou jim děkuju za odvedený výkon," řekl.

To hostující Petr Svoboda více zápas rozebral. "V první třetině to bylo hodně rozkouskované, bylo tam hodně přesilovek a pro nás hodně oslabení," začal aa zlonbil se na svůj tým. "První dvě třetiny jsme tady nebyli. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje a Kladno jasně dominovalo. Dalo nám gól v přesilovce, pak jsme ve druhé třetině udělali chybu v osobních soubojích," povídal Svoboda a částečně Hradecké pochválil za poslední část. "Měl už nějaké měřítko, měli jsme trochu tlak a hru zjednodušili. Bohužel se nám to už nepodařilo dotáhnout do remízy nebo většího tlaku, abychom měli šanci a podařilo se nám to srovnat," dodal.

Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Branky a nahrávky: 17. Beran (Dotchin), 31. Beran (Filip) – 48. Cingel (Ščerbak, Lev). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Klouček, Hnát. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Nejlepší hráči utkání: Matěj Beran – Lukáš Cingel.

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Brodecki, Plekanec, Kubík – Procházka, Klepiš, Michnáč – Zikmund, Filip, Beran – Bláha, Indrák, Melka.

Mountfield HK: Kiviaho – Kalina, Blain, Jank, McCormack, Nedomlel, Gaspar, Rymsha – Pavlík, Zachar, Okuliar – Pajer, Cingel, Lev – Smoleňák, Lalncette, Ščerbak – Štohanzl, Kevin Klíma, Jergl.