Rytíři Kladno po postupu do extraligy usilovně jednají s některými hráči, aby v i v nejvyšší soutěži dál hájili kladenské barvy. Klub však odtajní podpisy nových smluv až v úvodu příštího týdne.

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 5:2, Finále play off první hokejové Chance ligy - 7. zápas, STAV 4 : 3 Kladno postupuje | Foto: Bohumil Kučera

Na každý pád o některé hráče už přišel, ti měli podepsáno už před koncem play off Chance ligy. U útočníka Rostislava Marosze a brankáře Košarišťana se to tušilo, přesto oba jako správní profíci podali v rozhodujících bojích skvělé výkony. Marosz se vrací do Vítkovic, kde sezonu začal a Košarišťana si vyhlédla Mladá Boleslav. Kladno má na hledání ještě čas a protože to bude post naprosto zásadní pro připadnou záchranu, asi se jméno jen tak nedozvíme.