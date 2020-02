Kloz je součástí obchodu, který uzavřeli Jihočeši s Kladnem těsně před koncem přestupního termínu. Ze soupisky Rytířů si vypůjčili brankáře Adama Brízgalu, sami uvolnili právě Kloze.

Kladno nemůže čekat pomoc zásadní, pokud by za něj totiž Jan Kloz nastoupil po 15. únoru, už by nemohl pomáhat Budějovicím v boji o postup do extraligy. Nicméně ve středu 12. února doma se Zlínem a o dva dny později v Olomouci by odchovanec Ústí nad Labem pomoci mohl. A pro Rytíře bude teď každý duel životně důležitý.

Pro Kloze by mohlo být výhodou, že velkou většinu kádru Kladna poznal při svém téměř dvouletém angažmá v modrobílém dresu. Odehrál tady 107 zápasů (76 bodů), včetně vypjatých bitev v play off i baráži.

Právě zkušenost dvatřicetiletého forvarda by se Rytířům mohla hodit, vypjatých bitev odehrál ať už za Ústí, Kladno nebo loni za Pardubice v baráži už mnoho. A většinou v nich byl úspěšný.

Využije Kladno Kloze?