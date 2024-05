U Richarda Jarůška to po konci základní části extraligy nevypadalo, že by o něj klub stál. Letní posila v základní části nevyčnívala, ba se spíš trápila. Spadla do čtvrté formace a dala jen čtyři góly plus devět přihrávek. Jenže odchovanec Brna se zkušeností z národního týmu i jednoho světového šampionátu zabral v pravou chvíli a v baráži byl mezi jasně nejlepšími hráči týmu. Do sítě Vsetína nastřílel tři góly, přidal i stejný počet asistencí a v téhle statistice nebyl nikdo úspěšnější.

Dvaatřicetiletému hráči tak Rytíři předložili další nabídku a došlo k dohodě.

Antonín Melka je jiný případ než Jarůšek. Je jedním z posledních zkušených odchovanců klubu na soupisce. Za Rytíře už odehrál více než čtyři stovky zápasů (přesně 425) a víc toho má za sebou v tomhle ohledu jen Jakub Strnad. Také Melkovu dobrou hru sráží nízká produktivita, na tři góly spotřeboval v uplynulé sezoně opravdu velké množství šancí.

Nicméně i u tohoto poctivého borce platí, že v baráži šel výkonnostně nahoru, dal důležité góly (2+1) a pořád se drží v takové výkonnosti, že o něj majitel klubu Jaromír Jágr a manažer Jiří Burger nechtěli přijít.

Na soupisce je tak nyní 17 hráčů, kromě Slováka Martina Nemčíka zatím ale žádný zahraniční. Tyhle posily klub představí možná až v létě, taková byla praxe všech posledních let.

Aktuální složení týmu

Brankáři: Adam Brízgala, Štěpán Lukeš

Obránci: Jiří Ticháček, Tadeáš Hejda, Martin Nemčík, Tomáš Hanousek, Radek Jeřábek, Josef Trojna

Útočníci: Radek Smoleňák, Martin Procházka, Denis Kusý, Matyáš Filip, Jaromír Pytlík, Jakub Strnad, Ondřej Bláha, Antonín Melka, Richard Jarůšek