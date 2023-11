Uzdravený Michal Řepík opět skóroval na kladenském ledě a dovedl Spartu k výhře v očekávaném derby. Rytíři tenhle páteční zákusek famózně nakousli bleskovým gólem, ale pak už se hlavně bránili a neubránili tlaku jednoho z nejlepších českých týmů. Ten nakonec po velké bitvě odvezl do hlavního města těsnou výhru 3:2. V neděli hostí Rytíři Liberec, začíná se v 16 hodin. "To už musíme bodovat," burcuje útočník Antonín Melka.

Hokejová extraliga: Kladno - Sparta | Foto: Roman Mareš

Oproti úvodnímu vzájemnému zápasu sezony mělo tentokrát ostrý start Kladno a už po pětatřiceti minutách ležérní obranu Sparty ztrestal bekhendovým blafákem Denis Kusý. Jenže pak už zase Pražané ukazovali rozdíl třídy, hlavně v kombinaci a technické vyspělosti hráčů. Puk šel z hole na hůl a už do první pauzy bylo skóre na straně hostů, když se trefil v přesilovce Chlapík a v závěru třetině i uzdravený Řepík. Domácí mrzel další pokažený nájezd Melky, Smoleňák ho do šancí vysílá dokonale.

Ve druhé části Kladno na gólmana Kořenáře recept nenašlo, ale Sparta mu ani moc šancí nepovolila. Sama jich měla mnohem víc, domácí však dlouho držel Brízgala. Až když se nechal vyloučit Melka, tak opět trestal Řepík. A to ještě gólman Rytířů spoustu kritických momentů překonal. "Už v první třetině jse po pěti minutách bohužel přestali hrát. Nedělali jsme, co jsme měli, kroužkovali jsme. Sparta je natolik zkušená, že to potrestala. Hráli jsme špatně i oslabení," uznal Antonín Melka vyhlášený nejlepším Kladeňákem večera.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Pro dramatizaci duelu to bylo zásadní, protože necelých třináct minut před koncem Rytíři zničehonic uhodili. Martenetovo nahození dokonale tečoval čerstvý lotyšský reprezentant Tralmaks (9. zásah v sezoně) a domácí rázem byli v obraze. Dokonce si zejména aktivní Melka vynutil dvě přesilové hry, jenže Sparta byla na všechny domácí signály a nebezpeční dokonale nechystána. 150 vteřin před koncem si domácí výhodu vylepšili odvoláním brankáře Brízgaly, ale málo platné, v početní převaze jim to v pátek vůbec neklapalo. A tak se body zase vezly k Vltavě.

„Jsme rádi, že jsme tady po šesti týdnech zase vyhráli,“ ulevil si kouč Sparty Pavel Gross, a byl rád, že jeho tým, byť opět špatně začal, nepřestal hrát. „Dobrá od nás byla druhá třetina, kdy jsme byli v pohybu, vypracovali si dost šancí, jen by to chtěli proměnit víc než jednu šanci. Mít prostě kill (zabijácký) instinkt, abychom ten zápas uzavřeli. Protože Kladno přišlo gólem zpátky a my tam tam měli dost vyloučení, kde se mohlo stát cokoliv. Ale jsem rád, že jsme takový průběh zápasu zvládli a vedení udrželi,“ dodal Pavel Gross a pochválil speciální týmy, protože Sparta dvě přesilovka proměnila a všechny oslabení skvěle ubránila.

Domácí asistent Pavel Skrbek pochválil Rytíře za prvních pět minut. „Pak přišlo vyloučení, gól na 1:1 a jak když Sparta našel náš vypínač a my úplně přestali hráli. Hokej je o soubojích, my je prohrávali a chvílemi to hraničilo s exhibicí,“ kroutil hlavou zklamaně Skrbek, podle něhož tým přidal až po domluvě mezi druhou a třetí třetinou. „Začali jsme souboje i vyhrávat, dali gól a pak se opravdu mohlo stát všechno, ale celkově jsme si nezasloužili ani bod,“ uznal Skrbek.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 1. Kusý (Klepiš), 48. Tralmaks (Martenet, Kusý) – 6. Chlapík (Kempný), 18. Řepík (Chlapík), 33. Řepík (Chlapík, Kempný). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Špůr, Hnát. Vyloučení: 5:8. Využití: 0:2. Diváků: 4415.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Frolík, Pytlík, Sideroff – Smoleňák, Melka, Procházka – Jarůšek, Babka, Strnad.

Sparta: Kořenář – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mozík, Němeček, Irving, Mikliš – Chlapík, Sobotka, Řepík – Forman, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, Konečný.