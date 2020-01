V pátek už budou Karlovy Vary regulérním a jako vždy strastiplným sokem. Zápas s nimi začne na kladenském ČEZ stadionu úderem 18. hodiny a oba týmy hrají o hodně: Rytíři o klid a záchranu (a dál také o předkolo play off), Energie o postup do šestky.

Kladenští hráči prožívají výsledkovou krizi. Po úspěších na Spartě a s Brnem si už mysleli, že mají klid, ale byl to krutý omyl. Hlavně prohra doma s Litvínovem zamíchala karty jinak a mužstvo seskládalo nelichotivou sérii čtyř proher v řadě.

„Nervozita tam trošičku je, zvlášť, když týmy za námi vyhrávají, ale tímhle už jsme si v sezoně prošli, prohráli jsme dokonce pět zápasů za sebou a teď na to musíme zareagovat tak, že příští zápas vyhrajeme, abychom se dostali do nějaké pohody,“ bojovně hlásí jeden z kladenských trenérů David Čermák.

Ještě víc burcoval po zápase v Hradci útočník Tomáš Kaut. „Jak začala poslední čtvrtina, tak víme, jak to vypadá a co se chystá. Pořád na něco čekáme a čas se krátí. Víme, co se musí změnit, a doufám, že už se to změní,“ řekl po úterní jasné prohře v Hradci zkušený útočník Tomáš Kaut a a nevyloučil, že Kladnu uškodily výhry na Spartě a v Brně. „Zjistili jsme, že to jde. A mysleli si, že to bude stačit. Je poslední čtvrtina a všichni do toho šlápnou. Musíme taky, i když vidíme, co se děje na přestupech. Nikdo nechce držet Černého petra. Musíme to probrat a dát do toho všechno, co v nás je,“ burcoval Tomáš Kaut.

VARY SE KRITIKŮM VYSMÁLY

To Varští si procházeli výsledkovou krizí od konce roku, kdy v šesti zápasech uhráli jen tři bodíky. Vypadli ze šestky, odborníci jim začali věštit, že konečně spadnou kam „patří“, jenže tým z lázeňského města plný zajímavých mladých borců se jim sympaticky vysmál. Opět začal vyhrávat, a s Pardubicemi sice nakonec po nájezdech prohrál, ale citelně mu scházely ofenzivní opory Gríger a Beránek.

Vzájemné duel v téhle sezoně zatím ctí pravidlo můj dům, můj hrad. Energie poměrně jasně ovládla obě domácí střetnutí, Kladno zase uspělo na svém ledě.

Teď po sérii nezdarů chytají trenéři pár změn v sestavě. pryč už je v Kladně se trápící Jakub Valský, který po návratu do liberce hned skóroval v duelu na Spartě.

Do sestavy se naopak zpátky prostřílel Vítězslav Bílek, který ve Slavii boří rekordy a v šesti zápasech tam na střídavých startech dal už neskutečných 9 gólů. „Víťa bude hrát a chystáme i další změny v sestavě. Jde ale spíš o to se na to dobře připravit a mít první střídání dobré, aby se nám povedl začátek a strhli jsme i diváky, protože obzvlášť teď s Třincem byla ta první třetina úplně mrtvá, ticho v hale. My potřebujeme ten tým i halu nabudit a dotáhnout zápas k vítězství,“ připomíná Čermák, v čem tkví značná část kladenské síly – ve skvělém publiku.

„Každý bod nám pomůže a přirozeně se nám do toho půjde líp, když něco uhrajeme už tento víkend. Kdybychom byli bez bodu, týmy za námi budou už blízko. Pořád to máme ve svých rukách a jdeme zápas od zápasu. Teď koukáme na Vary, v pátek musíme brát tři body,“ dodal David Čermák.