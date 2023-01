Vyšly jim perfektně změny v sestavě. Plekanec si vzal do lajny Indráka a nabil mu hned zpoza brány na první branku, Jágr měl pod křídly zmíněné trápící se duo Zikmund – Procházka. Také on oba hodně zvedl a při závaru jen sledoval, jak tahle dvojka doslova došermovala kotouč za Kváčova záda. Branka byla připsána nakonec Zikmundovi – 2:0.

Liberec na ospalý úvod doplatil. Zbylých padesát minut už patřilo spíše jemu, ale nedostal se už ani k vyrovnání.

Nejblíž byl asi ve druhé třetině, kdy Kladno dvakrát v řadě pykalo na trestné lavici a Bílí tygři ostře zatlačili. Sice neuspěli, ale když už se hrálo v pěti, přece jen parádní ranou udeřil netradiční střelec Kollman (druhý gól v sezoně).

Jinak ovšem kladenská defenziva tentokrát bránila lépe než v minulých zápasech a i s pomocí výtečného Brízgaly zvládla také třetí třetinu. V ní Kladno proměnilo zásluhou Dotchina svou jedinou početní převahu, kdy střelci nahrál Procházka a Zikmund zastínil Kváčovi tak dobře, že neviděl vůbec nic – 3:1.

Jenže prakticky vzápětí mělo Kladno mělo zase po klidu, když Brízgalu propálil Lotyš Balinskis.

Další trápící se útočník Melka pak napálil jen tyčku, ale mrzet ho to nemuselo. Rytíři konec zvládli téměř dokonale, Liberci povolili aktivní hrou power-play až v poslední tři čtvrtě minutě a i podruhé v sezoně ho doma porazili za tři body.

"Dneska jsme začali dobře v obranném pásmu, na tom jsme v tréninku hodně pracovali. A hlavně nám tam něco napadalo, to jsme rádi," ulevil si Martin Procházka vyhlášený nejlepším hráčem Kladna. A dodal, že jeho tým bitvu o záchranu nezdává. "Mrzely nás zápasy s Budějicemi a Vary, kde jsme se na ně mohli dotáhnout. Teď je každý zápas play-off a musíme se snažit bodovat," dodal.

Trenéři po utkání:

Pavel Skrbek (Kladno): Měli jsme dobrý vstup do zápasu a dali jsme dva góly. V desáté minutě jsme bohužel přestali bruslit a hra se srovnala. Ve druhé třetině se obraz hry úplně změnil, Liberec se hýbal o hodně lépe a my mu darovali spoustu šancí. Pořád jsme byli pod tlakem, ale podržel nás brankář. Ve třetí třetině jsme si pomohli gólem v přesilové hře, který nás trošku uklidnil, ale bohužel jsme hned v dalším střídání obdrželi gól na 3:2. Posledních dvanáct minut jsme jenom bojovali, vyhazovali puky ven a konec jsme ubojovali. Bylo to vítězství, které jsme potřebovali. Já to hodnotím jen kladně.

Jiří Kudrna (Liberec): Čekali jsme těžké utkání na malém kladenském ledě. Chtěli jsme tady lépe začít, bohužel se nám nepovedl začátek a dostali jsme dva góly. Připravovali jsme se na to, že domácí budou mít výborný pohyb, ale bohužel jsme nezachytili začátek tak, jak jsme chtěli. Ve druhé třetině se hra už vyrovnala a dali jsme kontaktní branku. Do třetí třetiny jsme tedy šli s velkou šancí utkání zvládnout a vyhrát tady. Soupeř si bohužel pomohl přesilovkou, přidal další gól a my už dokázali jen snížit. Zápas jsme ale ztratili paradoxně už v začátku utkání, kde mělo Kladno lepší nástup a dostalo se do dvoubrankového vedení. To rozhodlo a nakonec Kladno zaslouženě vyhrálo.

Rytíři Kladno - Bílí tygři Liberec 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 4. Indrák (Plekanec), 9. Zikmund (Procházka), 49. Dotchin (Procházka) – 31. Kolmann (Melancon, Flynn), 49. Balinskis (Melancon, Birner). Rozhodčí: Ondráček, Stano – Rampír, Hnát. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Nejlepší hráči utkání: Martin Procházka – T. J. Melancon. Diváci: 2023.



Kladno: Brízgala – Dotchin, Kehar, Ticháček, Cibulskis, Babka, Slováček, Veber – Indrák, Plekanec, Kubík – Brodecki, Filip, Beran – Jágr, Zikmund, Procházka – Bláha, Pytlík, Melka.



Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek, Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý.