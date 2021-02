Burger ale hlavně v lednu poznal i odvrácenou stranu trenérské práce v čele s kritikou fanoušků, jimž Rytíři hlavně herně moc radosti neudělali. Vrcholem byl pak nedělní výpadek na ledě Ústí nad Labem. „Bohužel jsme tam promrhali šanci jít do čela ligy,“ lituje 43letý asistent trenéra.

Jiří, máte za sebou první půlrok u A týmu mužů, splnil vaše očekávání?

Těžká otázka. Jsou to pro mne nové věci, úplně jiné než když jsem hrál. Co jsem viděl dřív z kabiny, vidím teď z pozice trenéra. A je to něco úplně jiného.

A naplňuje vás nová práce?

Samozřejmě. Akorát kdybychom měli o trošičku lepší výsledky, tak by to bylo ještě lepší. Nicméně nejdůležitější část sezony teprve přijde, takže věřím, že teď v pauze a poté ve zbylých sedmi zápasech základní části se na play off dobře nachystáme a budeme v něm úspěšní.

Ovšem asi musíte počítat s variantou, že se play off ani neodehraje a rozhodne se v základní části, ne? Přece jen situace ohledně covidu-19 je pořád hodně nahnutá…

Už na začátku sezony jsme si jasně řekli, že chceme vyhrát každý zápas a být v tabulce první. Bohužel šanci dostat se do čela jsme v Ústí promrhali, ale dál chceme vyhrávat a zkusit se do čela probojovat. Máme sedm kol.

Jenže máte za sebou ani ne tak výsledkově, jako hlavně herně ne moc povedený leden. Když jste vyhrávali, tak těsně, přišly i nečekané porážky jako naposledy v Ústí. Čím to, že se nedařilo?

Řekl bych, že naším největším problémem je střílení gólů. Ze třinácti zápasů po novém roce jsme dali nějakých 35 gólů, to je dva a půl gólu na utkání. To je strašně málo a my na tom musíme zapracovat. Jak na zakončení, tak na celkové práci v předbrankovém prostoru. Hráči se tam prostě musí tlačit víc a být tam důraznější.

Vy přece máte v kádru tolik střelců. Ať už jsou slavní (Jágr, Plekanec), nebo na první ligu nadstandardní (Marosz, Guman, Hlava, Bílek, Machač, Melka). Není problém v tom, že je na smetišti moc kohoutů?

Nemyslím si, že by to bylo tím. Je to vážně o práci v prostoru před bránou. Bavíme se o tom a pracujeme na tom. Na dva tři góly každý zápas hrát nechceme.

Vy sám jste nastřílel a připravil v kariéře takovou spoustu gólů, že máte útočníkům co poradit…

Podílejí se na tom všichni trenéři, máme i dva obrovsky zkušené borce Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. Zopakuji, že vše je o důrazu před brankou, protože když máme 35 a někdy i 40 střel na branku, musíme z toho vytěžit víc než dva tři góly. Chvílemi mi však přijde, že koncovku přehráváme, ještě si přihráváme, když můžeme střílet. Když to budeme dělat, clonit brankáři, dorážet. Když začneme dávat i takové „špinavé“ góly, tak nám začnou vycházet i hezké kombinace do prázdné brány.

Zatímco doma zápasy zvládáte, venku míváte podstatně větší problémy, ze tří posledních jste přivezli jediný bod. Čím to je, širšími kluzišti soupeřů?

Možné to je, víc zvyklí jsme na to naše užší. Nicméně máme tak kvalitní mužstvo, abychom se s tím vypořádali a nachystali se na to, že play off budeme hrát i na ledech protivníků. Takže žádná omluva pro horší venkovní výkony to není.

Teď jste hráli s několika týmy z čela tabulky, kdo podle vás bude největším soupeřem Kladna v cestě zpátky do extraligy?

Určitě je to více kvalitních soupeřů. Ať už Přerov, Poruba, Jihlava, výborně se ukazuje Třebíč. Určitě se zlepší Vsetín. Směrem k play off nás určitě nečeká nic jednoduchého.

Zatím hrajete bez diváků a těžko odhadovat, zda se to do play off změní. Jaké to je, je to pro Kladno nevýhoda?

Trochu to asi nevýhoda je, protože užšího hřiště bychom ve spolupráci s diváky využili asi lépe. Jsou tady hodně hluční, to vždycky pomůže. Na druhou stranu na tohle se vymlouvat nemůžeme, ani ostatní nemají svoje fanoušky a my si na to už zvykli. Je to sice zvláštní, ale nedá se s tím nic dělat. Každopádně by byla velká škoda, kdyby aspoň na play off nemohli přijít.

Na začátku sezony mužstvo v přípravě zastavil dvakrát covid a povinná karanténa. Teď je dlouho klid, ale do promořeného kádru přišli noví hokejisté, nemáte tedy strach, že se nemoc do týmu vrátí v nevhodnou dobu?

Takhle nechceme uvažovat, nemyslíme na to. Musím zaklepat, že v tomhle ohledu jsou všichni zdrávi a doufám, že to tak bude i nadále.