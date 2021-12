Voráček je v 31 letech hodně protřelým obráncem, vždyť v nejvyšší soutěži odehrál 463 utkání a dalších 56 přidal v play off. Prošel mnoha kluby, sezonu zvládl i v KHL (Slovan Bratislava), zahrál si také za Vítkovice, Spartu, Liberec, Mladou Boleslav, Plzeň, Hradec i Pardubice. Poslední roky je doma v Porubě, i proto se Kladenští dohodli právě s ním, do Třince to nebude mít daleko.