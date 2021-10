Další komplikace pro hokejové Kladno. Před těžkými zápasy ve čtvrtek s Kometou Brno a v nedělil na Spartě přišlo o dva obránce. Za zákroky za hranicí pravidel je dostali od disciplinární komise Marek Baránek a Jakub Suchánek.

Oba borci se provinili v nedělním zápase proti Mladé Boleslavi. Suchánek tvrdě krosčekoval ve druhé třetině čerstvou boleslavskou posilu Tomáše Fořta a zasáhl ho do hlavy. Baránek pak v závěru trefil ramenem do obličeje Davida Šťastného, to byl zcela zbytečný zákrok.

"Zákrok (Suchánka) byl veden na protihráče, který se předtím neúspěšně pokusil o zakončení a měl minimální možnost se zásahu bránit. Hráč nejdříve sekl holí do prostoru jeho hokejky a následně ho holí drženou v obou rukách cíleně a s razancí zasáhl do levé části obličeje," vysvětlil Suchánkovo provinění šéf disciplinárky Viktor Ujčík a pokračoval zdůvodněním trestu pro Baránka. "Hráč nejdříve zabránil holí soupeři, aby souběžně s přerušením vystřelil a následně ho - již po odpískání - zasáhl cíleně zdviženým ramenem do obličeje," uvedl Ujčík.

Potrestán byl ještě Jake Dotchin, ale ten "pouze" pokutou ve výši 5000 korun za to, že "teatrálními gesty a nepřípustnými slovními výpady" protestoval proti uloženému trestu v zápase 12. kola proti Plzni.

Kladnu tak mnoho obránců nezbylo - Kehar, Wood, Donagney, Nilsen a Dotchin. Doplnit je může mladý Ticháček, jenž zatím naskakoval hlavně za prvoligové Litoměřice. Možností je také další mladík Funk, případně získat někoho narychlo na střídavý start.

S Kometou hraje Kladno už ve čtvrtek v Chomutově od 18 hodin, na Spartě v neděli od 16 hodin.

Zajímavé slevy udělal na výjezdy Fanklub Kladno. Po dohodě s vedením Rytířů se na říjnové duely s Brnem, Českými Budějovicemi a Libercem pojede za pouhých 75 korun na osobu (tam a zpět celkem). Vstupenky si pak zajišťuje každý sám. Odjezd bude vždy od pokladen u zimního stadionu.

Uzávěrka přihlášek na čtvrteční utkání s Brnem je ve středu v 15:00! Kapacita busu je 60 míst. Hlásit se můžete ZDE: