Zápas o poslední místo, to asi nečekali hlavně Zlínští, byť už v posledních dvou sezonách měli úvod tragický a do děje extraligového dramatu se vpravili až později.

Také kladenský Tomáš Redlich se označení boj o poslední flek spíše usmívá: „To se snad tak nedá říct, že bychom v pátém kole hráli o poslední místo. Musíme k tomu přistoupit od začátku jako proti Vítkovicím a věřit, že proměníme šance. Pokud dáme nějaké góly, musíme věřit, že bychom to pak zlomili,“ hlásil autor vyrovnávací trefy Kladna proti ostravskému celku.

Rytíři se v týdnu rozhodli definitivně pro změnu na brankářském postu. Lukáš Cikánek i Adam Brízgala spadli v úspěšnosti zákroků hluboko pod 90 procent, v průměru obdržených branek jsou na chvostu extraligového pole. Zdaleka nebyli jedinými viníky zlého úvodu Rytířů, přesto klub podepsal nadějného Slováka Denise Godlu (24), který tři roky po sobě hájil branku finského Kuopia a také si zachytal za Slovensko na MS.

Sám naznačil, že je připraven jít do brány hned v pátek a soudě podle vyjádření jednoho z trenérů Davida Čermáka je dost možné, že Kladenští nebudou s jeho startem otálet – trénuje už od úterka. Počet cizinců se s Godlou zvýšil na nepovolených sedm, nicméně Martin Réway má i český pas, a tak s kvótou cizinců Rytíři problém nemají.

Zimní stadion Luďka Čajky bude v pátek večer zřejmě plný, zdejší diváky láká už jen předpokládaný start Jaromíra Jágra. Pokud nebude úplně vyprodáno, bude to těsně.

Rytíři si ve Zlíně zahrají po pěti letech. Tehdy na svého soka ztráceli v konečné tabulce propastných 43 bodů a doma s ním neuhráli vůbec nic. Naopak ve Zlíně v září 2013 vyhráli 4:3 na nájezdy, když rozhodl Ondřej Havlíček. I druhý duel v prosinci 2013 sehráli Středočeši v sestavě s Lukáéšem Cikánkem či Patrikem Machačem solidně. Zkraje sice ztráceli 0:3, ale v poslední třetině M. Hořava a Doudera snížili a Kladno sahalo po remíze. Nakonec padlo 2:3, rozhodující gól statistici připsali Bedřichu Köhlerovi.

Aktuálně největší zlínské hrozbě.

Zastaví Kladeňáci v pátek večer Köhlera a jeho partu?

