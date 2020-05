„Jsem moc rád, že jsem zpátky. Na Kladně jsem hrál dva roky, a tak jdu do známého prostředí, kde několik kluků stále znám. Jako první mě napadá Kuba Štochl, se kterým jsem hrál v Chomutově. Potom také Martin Kehar, Pepa Zajíc nebo Vítězslav Bílek,“ uvedl Tomáš Pitule na webu Rytířů.

Cíl bude mít stejný, jaký měl při předešlém angažmá u Rytířů, tedy postup. Tehdy plány nevyšly, Kladno padlo s Ústím a pak s Jihlavou. „Přicházím jednoznačně s tím, aby se nám podařilo vrátit do extraligy. Udělám vše proto, aby se to podařilo, a abych byl platný pro tým,“ řekl odchovanec Plzně, který v posledních letech kluby dost měnil a vyzkoušel si dresy běloruského Grodna, Vsetína i francouzského Grenoblu.

Kladenské řady opouští po třech sezonách Tomáš Kaut, který by podle spekulací mohl zamířit do Prostějova, stane se tak soupeřem Rytířů. Na Kladno bude vzpomínat rád. „Všechny tři roky u Rytířů byly skvělé. Každý rok byl jiný, a i když to v té poslední sezoně nedopadlo tak, jak jsme chtěli, tak na Kladno budu vždycky rád vzpomínat. Bylo krásné hrát před vyprodaným zimákem a musím říct, že to, jak za námi kladenští fanoušci stáli až do poslední chvíle, bylo úchvatné. Moc jim přeji, ať zase zažijí extraligu a mohou si během jejích zápasů zafandit,“ řekl na rozloučenou Tomáš Kaut.

Text: Tomáš Kaut. Foto: Josef Poláček