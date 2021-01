Už poněkolikáté jste inkasovali v zápase první. Máte nějaké vysvětlení, čím to může být?

Nevím. Máme dobrý začátek, hrajeme u soupeře v pásmu, vytvoříme nějaké šance, … Ale pak propadneme, ujedou do přečíslení a podobně a dostaneme hloupý gól.

Litoměřice, ale předtím třeba také Benátky, hrají bruslivý hokej. Je to styl, který vám nesedí?

Jsou to prostě mladí kluci, kteří bruslí, lítají. Když pak přijede třeba Vsetín, hrají víc hokej. A když můžeme hrát hokej, tak nám to sedí víc než naháněná. Ale my máme s Kladnem nějaký cíl a je jedno, s kým hrajeme. Musíme porazit každého.

Vypadalo to, že vás nakopl inkasovaný gól. Souhlasíte?

Samozřejmě. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. Věděli jsme, že i když jsme teď dostali gól, tak jsme schopní zápas otočit a strhnout výsledek na naši stranu.

V první třetině to vypadalo, že padl gól do litoměřické sítě, ale rozhodčí ho neuznal, protože nepřešel brankovou čáru. Jak jste tu situaci viděl vy?

Viděl jsem to akorát na kostce. Tonda (Melka) říkal, že si myslí, že to byl gól. Ale těžko říct. Rozhodčí u toho stáli blízko, tak asi moc dobře věděli, jestli to byl gól nebo ne. Litoměřicím taky jeden gól neuznali, tak se to vykrátilo. A hrálo se dál.

Vám se povedlo skórovat v oslabení. Puk jste vybojoval ve skrumáži a Tomáš Pitule skóroval. Ale právě ta skrumáž byla trochu nepřehledná. Co se tam odehrálo?

Nejdřív jsem vlítnul do hráče, protože jsem viděl, že má puk pod nohama. Pak jsem to propíchnul Pytlákovi a ten výborně zakončil mezi nohy. Zaplať pánbůh, že nám to tam padlo i v oslabení.

Je pro vás vítězství o to cennější, že přišlo gólem minutu a půl před koncem?

Rozhodně je cenné. Z každého zápasu potřebujeme získat tři body. I když jsou výsledky jen o gól, jsou cenné. My se poslední dobou trápíme v koncovce a nedáváme moc gólů. Je potřeba na tom víc zapracovat, nutit se do brány, do střelby. Pak se to zlomí a zase nám to tam napadá.

Na konci jste byl vyloučený na dvě plus deset minut a celkem jste se rozčiloval. Jak byste sám hodnotil tenhle zákrok?

Viděl jsem, že ten kluk drží puk na mantinelu. Jel jsem na něj s tím, že ho dohraju. Myslím, že se trochu skrčil a asi jsem ho štrejchnul o hlavu. To nebudu zase říkat, že ne. Podle mě ale nebyl připravený na souboj. Zaslechl jsem něco, že jsem mu dal loktem. To jsem mu ale stoprocentně nedal! Maximálně ramenem. Ale beru to na sebe. Nemůžu udělat takovou věc nějakých 40 vteřin před koncem a oslabit tím tým. Klukům se tedy omlouvám a jsem rád, že oslabení zvládli.

Konec jste nemohl sledovat ani z trestné lavice. Jaké jste v tu chvíli měl pocity?

Samozřejmě jsem se bál, ale věřil jsem klukům, že to dotáhnou. V kabině jsem hned koukal na televizi. Kluci to sehráli výborně a Litoměřice neměly žádnou stoprocentní šanci. Naštěstí se výsledek udržel.

Jak byste popsal souhru vaší lajny s Tomášem Pitulem a Jakubem Hajným?

Šlape nám to. Rozumíme si, víme, co od sebe můžeme očekávat. S Pytlákem to táhnu už z Chomutova, takže o sobě víme – kde máme být, kam si nahrát. Tahle spolupráce se nám líbí. A Hajňas se do toho přidává. Je to bojovný typ, který maká, vše cpe do brány, hraje do těla a je nepříjemný. Myslím, že nás takhle trenéři seskládali dobře a snad nám to bude fungovat co nejdéle.

Jste vlastně až čtvrtá lajna. Není těžké přijmout i takovou roli v týmu?

S tím se musí počítat. Jsme v týmu, který chce postoupit do extraligy. Je jasný, že všechny čtyři lajny budou našlapané. Trenéři se to snaží točit, aby se do hry dostali všichni. Samozřejmě, že někdo hraje méně, někdo více. Máme tu jasný cíl – a je jedno, jestli člověk hraje dvě minuty nebo dvacet, ale každý musí na ledě nechat sto procent. Je jedno, kdo je v jaké lajně.

Celkem to vypadá, že se zvlášť poslední dobou přizpůsobujete hře soupeře…

Je to pravda, že se občas hledáme. Pro oko diváka to je nepohledný hokej. Chápu, že někteří fanoušci jsou na nás naštvaní, že neválcujeme ligu a že všechny nepřehráváme. Pořád je to ale základní část a rozhodovat se bude v play off. Záleží na výkonech až tam. Přesto bychom měli pořádně dupat. Je vidět, že když se tým semkne a všichni hrajeme, co máme, tak jsme opravdu silní. Ale je potřeba to potvrdit v zápasech celých 60 minut. Když člověk vypustí pět minut, tak je to znát a už kvůli tomu můžete prohrávat o dva góly. Musíme jít do každého zápasu na sto procent. Samozřejmě, že nám chybí na stadionu fanoušci. Nemá nás kdo hnát. Zvlášť tady na Kladně, kde jsou snad nejlepší fanoušci v lize. To je ale pro každého stejné.



Dá se vůbec zvyknout na to, že hrajete před prázdnými tribunami?

Zvyknout se na to dá, ale když jsou vyhrocené situace, tak tomu fanoušci pomůžou. Když točíme soupeře v pásmu a lidi do toho skandují, tak tomu přidá. Bohužel tady lidi být nemůžou. Na druhou stranu musíme být rádi, že vůbec hrajeme. Je to těžká doba, ale musíme jí zvládnout.

Jan Šejhl