První zápas v nové sezoně a za nový klub. Jaké to bylo? Trochu jsem se obával, jaké bude nastoupit na led po dlouhé přestávce. Bylo to ale super. Jsem šťastný, že už jsem mohl zase hrát.

Říká se, že jste v létě musel absolvovat operaci. Je to pravda?

Je to tak. Z minulé sezony jsem si odnesl zranění, které potřebovalo operaci. Nerad bych specifikoval, o co se jednalo. Nyní však cítím, že se vše zlepšuje. Také jsem si to konečně mohl prozkoušet i na ledě.

Nebude velký problém, že do sezony vstoupíte pouze s jedním přípravným zápasem?

Řešili jsme to s trenéry i doktory. Věřím, že do sezony vstoupím v dobré formě.

Tři roky jste strávil v Hradci Králové, rok poté v Litvínově. Jak se těšíte na návrat do extraligy?

Je to perfektní. Mám to tu rád. Mám za sebou sice jen jediný přípravný zápas, ale věřím, že budeme připravení na začátek sezony.

V kabině se potkáváte s dalším Lotyšem Kristapsem Sotnieksem. Asi jste rád, že v Kladně najdete krajana, že?

Je to můj dobrý kamarád. Spolu jsme hodně odehráli, zahráli jsme si spolu v národním týmu i na olympiádě.

Znal jste ještě někoho jiného z kladenské kabiny?

S Adamem Kubíkem se také známe. Nastupovali jsme spolu v Hradci Králové. Teď už ale znám všechny kluky z kladenské kabiny (směje se).

Jan Šejhl

