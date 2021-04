Sázkovky dnes věří Rytířům, celkově však Jihlavě

Podle sázkových kanceláří v České republice je favoritem na postup do hokejové extraligy Dukla Jihlava. Nicméně třeba u Tipsportu bylo už v pondělí vsazeno na výhru Kladna v šestém duelu 6 milionů korun. To je 96 % všech sázek na celkové vítězství a postup do extraligy.

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 1:2, Finále play off Chance ligy, 25. 4. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

V úterý večer může Jihlava na svém stadionu rozhodnout o postupu, což odráží i kurz Tipsportu na Jihlavu 1,55:1. Kurz na celkový triumf Kladna má hodnotu 2,4:1. Šestý zápas na Vysočině podle sázkařů ale Kladenští zvládnou, 71% z nich tipuje výhru Kladna po 60 minutách – kurz 2,1:1. Výhra Jihlavy je vypsána v kurzu 2,9:1. Ve všech pěti předchozích kláních triumfovali hosté, a tak i bookmakeři další sázkovky Chance si myslí, že je stejný scénář velice pravděpodobný. Favoritem je podle nich Kladno s kurzem 2,05. Rytířům pak věří 65 % sázkařů. Tým Kladna je samozřejmě pod velkým tlakem, těží ale ze hry zkušených hráčů Jágra či Plekance, kteří krušných chvílí zažili už mnoho, což může být výhoda. Jihlava má v bráně excelentního Rusa Žukova, navíc dovedla vyhrát 3 z 5 zápasů. V pátém finále ligy uspěla v Kladně 2:1, v sérii vede 3:2 a dnes bude chtít potvrdit doma postup. „Jihlavu v kurzu 3,01 má aktuálně na tiketu 22 % tipérů. Na remízu je u Chance vypsaný kurz 4,40 a sází na ni 13 % hokejových fanoušků. Podle bookmakerů a velké části sázkařů v zápase padne až 6 gólů," říká mluvčí Chance, Markéta Světlíková. Kladno v šestém duelu věří také Fortuna. Na jeho výhru po šedesáti minutách se sází v kurzu 2,04, na výhru Jihlavy 2,94.