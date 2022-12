Sběratel titulů a miláček Toronta Křiváček by se dožil sedmdesátky

Dožil se jen osmatřiceti let nikdy si nezahrál v reprezentaci. Přesto jeho jméno i čtyřiceti roků od jeho skonu často rezonuje mezi kladenskými hokejovými fanoušky. Řeč je o Miroslav Křiváčkovi, slavném plejerovi let sedmdesátých, pětinásobném mistrovi ČSSR. Muže, který by dnes oslavil sedmdesáté narozeniny.

Hokejové Kladno a jeho největší mezinárodní úspěch. V únoru 1979 klub porazil Spartak Moskva a vyhrál PMEZ za rok 1976. Tady se radují zleva Luboš Bauer, Miroslav Křiváček a a Zdeněk Müller. | Foto: archiv Rytířů