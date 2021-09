POHLED RUDOLFA MUZIKY

Rytí Kladno vs. HC Litvínov 3:2. (19.9.2021) | Foto: Deník/Roman Dušek

Po jediném týdnu extraligy mnozí Jaromíra Jágra zase jednou odsoudili. Nejen fanoušci, ale i ti, co by měli být hokejovými odborníky. Podle některých má nadváhu, podle jiných špatně vybral zámořské posily. Na to vše skutečně některým brebtalům stačil jeden týden.