Se Zlínem půjde o hodně, Kladno chce dostal do hry i Jágra

Na sociálních sítích se sice spekuluje o odchodu Codyho Donagheye do Vsetína, ale zkušený Kanaďan, kterému sezona nevychází a v posledních týdnech kvůli zranění za Rytíře nehrál, zatím s Kladnem trénuje. Na důležitý úterní duel se Zlínem by vůbec Kladno mělo mít konečně plnější soupisku, hrát by totiž mohli i Jaromír Jágr a navrátilec z juniorského šampionátu Jiří Ticháček.

Kladno (v bílém) proti Zlínu | Foto: Antonín Vydra

Rytíři si potřetí v sezoně zahrají proti Zlínu a touží urvat třetí vítězství. Zajistilo by jim zvýšení aktuálně šestibodového náskoku a také definitivně lepší vzájemnou bilanci ze vzájemných utkání, která také může být důležitá. Už prakticky nikdo nepochybuje o tom, že oba celky budou do konce sezony bojovat o tom, kdo přímo sestoupí do Chance ligy, a kdo bude mít ještě šanci na záchranu v baráži proti vítězi nižší soutěže. Prosinec byl pro kladenské Rytíře nejslabším měsícem v minulém roce. Kosily je porážky, hrubé chyby v obraně, uvadla i koncovka, slaboučká byla hra speciálních formací, a ani brankář Landon Bow, nejlepší posila, neměla pokaždé den. Tým projel i zápasy, kde měl jasně vyhrát, zejména to bylo s Pardubicemi, nakonec však v závěru roku trochu zabral a připsal si aspoň tři body výhrou s Litvínovem a těsnou prohrou v prodloužení na ledě mistrovského Třince. To Zlínští začali s několika posilami z východu závěrečný měsíc minulého roku nadějněji. Jednu chvíli stáhli desetibodové manko na Kladeňáky na body tři a mnozí měli jasno: brzy se před Rytíře dostanou. Zatím se tak nestalo, karty se zase otočila a Berani udělají vše pro to, aby se otočila zase jejich směrem. To samé chystají v Chomutově udělat domácí, jimž zatím lépe drží osa mužstva Bow – Wood – Plekanec. Odehrají mraky minut a právě na něj stejně jako na Jaromíra Jágra jako žolíčka budou Rytíři spoléhat nejvíc. Bude to stačit?