V Příbrami se hrál vyrovnaný duel pouze čtyři minuty, pak domácí začali přebírat iniciativu a na konci šesté se dostali do vedení. Úvodní gól zlomil utkání na stranu favorita a od té doby se hrálo na jednu bránu, na tu řisutskou. „Zápas nám vyloženě nesedl. Soupeř nás jednoznačně přehrával, přebruslil. Projevilo se, že má mnohem více natrénováno, lépe propracovaný systém,“ hledal největší rozdíly mezi oběma týmy obránce Matěj Malovický.

Hosté měli hodně daleko k tomu, aby navázali na dvě předchozí celkem solidně odehraná utkání. Tentokrát byli všude pozadu a Příbram si na vlastním ledě dělala místy, co chtěla. „Oproti předchozím zápasům nám chyběla bojovnost, nasazení. Ve třetí třetině jsme trošku přidali, bohužel nám ale scházela větší dravost do zakončení,“ podotkl třicetiletý bek, který do Řisut přestoupil v létě z Kobry.

„Vlastními chybami se dostáváme pod tlak,“ štvalo Malovického. Taky na konci druhé třetiny dal útočníkům před sebou co proto a vynadal jim pěkně od plic, že nechali obránce sami na holičkách, když se na ně řítila celá pětka domácích. „Příbram ukázala, že je kvalitní tým, na špici, hraje v pohodě,“ konstatoval obránce hostů. O jejich jediný úspěch se postaral Havlůj, a to ještě díky zaváhání domácích na útočné modré, následně pak bez problémů překonal v brejku Jirouška střelou pod břevno.

Na hře Řisut se stále ještě projevují problémy se zimním stadionem ze začátku sezony, kde trénovaly pouze jednou týdně. „Do půlky října jsme měly omezený tréninkový režim. Teď už se zlepšujeme a jsme na úrovní, kde máme být,“ poznamenal Malovický.

Trenér Boháček po zápase s Kobrou poznamenal, že by se svými svěřenci rád zabojoval ještě potenciálně o play-off. Zápas v Příbrami mu ale ukázal, že se bude jednat spíš o zbožné přání a reálnější je vyhnutí se baráži. „Nechceme hrát úplně o poslední místo. Nepřipouštíme si to, realita je ale taková, že se plácáme dole s Pískem a nezbývá než zabrat,“ uvědomoval si Malovický, který i po vysoké prohře neztrácel naději na lepší výsledky. „Může přijít jedna úspěšná série. Primárně budeme hrát okolo šestého místa s Chebem a Pískem,“ uzavřel.

Řisuty dostaly v letošní sezoně už 83 branek. O plnou čtvrtinu z nich se postarala Příbram, která jim ve třech střetnutích nastřílela dohromady dvacet gólů, což je nejvíc ze všech sedmi soupeřů ve skupině druhé hokejové ligy jih.

Příbram – Řisuty 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Branky: 6. a 29. Tlačil, 14. Káník, 25. Gengel, 34. Rohlík, 50. Pinkas, 60. Chlouba – 33. Bláha. Vyloučení: 4:2. Bez využití: Rozhodčí: Glanc – Kučera, Goltsch. Diváci: 232.