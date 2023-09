Michael Frolík sice pár výborných šancí měl, ale nedával je a obrana jeho Rytířů byla v derby se Spartou hodně děravá. Derby tak postrádalo náboj, pražský favorit vládl zápasu od začátku a vyhrál hodně snadno 7:1. "Výsledek je šílený. Nezbývá nám nic jiného než to hodit za hlavu, připravit se na Liberec a omluvit se fanouškům, kteří fandili výborně," říkal po utkání autor jediné kladenské trefy Jiří Ticháček.

Derby Kladno - Sparta se povedlo Pražanům, domácí na ně nestačili. | Foto: Roman Mareš

Ráz zápasu určila už 53. vteřina, kdy natěšené publikum v Kladně zmrazila záhadná rána Kempného od mantinelu. Přeplula po teči obránce rameno Brízgaly a tenhle gól Spartu uklidnil. A když se dorážkou prosadil Buchtele, jenž kladenské obraně celé utkání ukazoval, jak se hraje v extraligovém brankovišti, byli hosté už v totálním laufu.

Opařené Kladno poprvé na střídačce s mentorskou posilou Jakubem Voráčkem (kotel jeho jméno vyvolával) zvedlo až pár akcí třetí formace Pytlík, Bláha, Frolík, ale navrátilec do kladenského dresu Michael Frolík neměl střelecký den. Tři šanci mu Kovář pochytal v první části, po obrátce pak i sólový nájezd.

Jakub Voráček pomůže Rytířům. Hlavně s přesilovkami

Když se dvanáct minut před koncem projel kolem Vebera lehounce Řepík a pověsil Brízgalovi za tyčku další kousek, Sparta získala zpátky klid, který ve druhé části místy ztrácela. Prosadila se pak dokonce ve vlastním oslabení a po pátém gólu už Brízgala přepustil místo Bowovi.

Ten už zápas zachránit nemohl, ale Rytíři se díky dokonalé ráně Ticháčka dočkali i čestného úspěchu, i když i poslední část vyhráli nakonec Pražané.

Nuda to nebyla až do konce, protože se hodně vylučovalo (poměr trestných minut byl v poslední části 70:30!) a v jednu chvíli sedělo na trestné lavici i osm hráčů. Fanoušky pak nejvíc potěšila Dotchinova nakládačka Chlapíkovi, který ale věděl, koho před sebou má a prát se nechtěl.

Zdroj: Jan Šejhl

Kladenský asistent trenéra Pavel Skrbek litoval prvního smolného gólu. "Ve třetím střídání jsme šli do čtyř a dostali jsme na 0:2, což pro nás byla docela studená sprcha. Prvních deset minut jsme byli jako opaření, pak jsme se pomalinku dostávali do hry a druhých deset minut už nebylo špatných. Do druhé třetiny jsme měli velice dobrý vstup, deset minut jsme hráli velice dobře, bohužel pokaždé, když jsme se nadechli k nějakému malému náporu, tak jsme dostali gól," štvalo Skrbka.

Pavel Gross, jenž letos premiérově šéfuje střídačce Sparty a zatím s ní sbírá jen výhry, byl rád, že derby jeho tým zvládl. "Dívali jsme se na zápas Kladno - Pardubice a hostům dlouho trvalo, než zápas rozhodli. Byli jsme proto připravení a prvních deset minut jsme začali velmi dobře, jednoduše, vůbec jsme nehráli v naší zóně," chválil mužstvo.

To si pak zápas lehce zkomplikovalo, což podle Grosse pokračovalo i ve druhé třetině. "Tři góly jsme dali až od desáté minuty. Do té doby jsme měli snad jedinou střelu na bránu a podržel nás Kovy, že to nebylo 2:1, ale bylo to najednou 3:0. Po třetím gólu jako by zápas dostal jiný náboj, než měl do té doby," dodal Gross.

Jiří Ticháček mínil, že Sparta proměňovala svoje šance. "Měla lepší pohyb a přebruslovala nás. Hráli jsme špatně ve středním pásmu a propadali jsme. Jsou natolik zkušený tým, že toho dovedou využít," komentoval dění na ledě obránce Rytířů a promluvil také o pomoci Jakuba Voráčka, jenž stál premiérově na lavičce jako mentor. "Radí hlavně klukům, co hrají přesilovku - já ji nehraju. Jeho zkušenosti nám můžou jen pomoc. Hecuje nás a povzbuzuje," komentoval Jiří Ticháček.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 1:7 (0:2, 0:3, 1:2).

Branky a nahrávky: 45. Ticháček (Pytlík, Melka) - 1. Kempný (Řepík), 9. Buchtele (Mozík, Lajunen), 32. Řepík (Krejčík, O. Najman), 34. Buchtele (Kempný, Forman), 35. O. Najman (Chlapík, Mozík), 43. Irving (Kestner, P. Kousal), ), 59. Horák (Kousal, Kestner. Rozhodčí: Hribik, Veselý - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 13:13, navíc Dotchin, Jarůšek (oba Kladno), Chlapík, Irving (oba Sparta) všichni 5 min a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4391.

Kladno: Brízgala (35. Bow) - Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber - Tralmaks, Plekanec, Sideroff - Jarůšek, Klepiš, Beran - Frolík, O. Bláha, Pytlík - Melka, Babka, M. Procházka. Trenér: Vejvoda.

Sparta: J. Kovář - Mozík, Němeček, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš - Kestner, Horák, P. Kousal - Řepík, O. Najman, Chlapík - Hauser, Lajunen, Buchtele - Konečný, Forman, Vitouch. Trenér: Gross.