První třetina vyzněla na šance zhruba shodně a na skóre také. Varští spoléhali na brejky, které se jim proti opět trochu naivně hrajícímu Kladno vycházely. Rachůnek trefil tyčku a pak ujel dokonce do sólového nájezdu Vondráček a překulil se štěstím puk přes Godlův beton. Domácí Stach po elitní vybídnutí Jágrem zazdil tutovku, ale mladíčka Bednáře, jenž dostal šanci místo jedničky Novotného, přece jen rytíři překonali. V závěru třetiny potvrdil vzestup formy O´Donnell, jenž využil parádního nabití od Kehara a Kauta.

Rozhodla druhá třetina, v níž domácí soupeře přehrávali a utrhli se do třígólového vedení. Varského mladíka mezi tyčemi načal bombou od modré a svým prvním zásahem v kladenské dresu Barinka. V polovině zápasu pak předvedl nejhezčí akci O´Donnell, který přebruslil celé pásmo a pak dělovkou zvýšil na 3:1.

Vary pak po minele Nashe měly skvělou možnost vrátit se do utkání, ale Koblasu vychytal Godla a následnou přesilovku hosté pokazili úplně. Únik Strnada ještě přežili, ale proti Valskému vyjel Bednář nesmyslně až ke střídačkám. Valský sice trefil jen tyčku, ale pomaličku se vracející brankář jen sledoval, jak Lakos jeho osamocené zařízení už minout nemohl.

Pak už trenéři Varů nečekali a nahradili Bednáře zkušenějším Novotným, který sice už neinkasoval, ale v neurovnané poslední třetině plné oslabení Západočeši korigovali až tři minuty před koncem, kdy Šenkeříkovu nahrávku přes brankoviště a Austin si srazil puk do vlastní branky.

To už však Rytíře mrzelo pramálo.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Vary): věděli jsme, že nás na užším hřišti čeká velmi silný soupeř. Ale připravili jsme a vstup do zápasu jsme měli velmi dobrý. Z několikáté příležitosti jsme vytěžili branku, ale bohužel jsme třetinu nedohráli, když nás Kladno potrestalo za zbytečnou chybu. Aktivně jsme vstoupili i do druhé třetiny, a byť jsme měli dost šancí, prohráli jsme ji 0:3. Tam jsme ztratili celé utkání. V poslední části nám už domácí moc nedovolili, sice jsme snížili, ale zápas už byl pryč. Domácí byli bojovnější, efektivnější a my se musíme vrátit k našemu bojovnému hokeji.

Co se týče Honzy Bednáře, držíme se v nasazování brankářů nějakého plánu. Že se mu to tolik nepovedlo, to je i věcí týmu, který mu měl více pomoci. Udělal jednu nešťastnou chybu, ale střídali jsme ho spíše kvůli impulsu pro tým. Dál se budeme držet našeho plánu, navíc ho čeká reprezentace, takže vytížení mít bude.“

David Čermák (Kladno): V první třetině jsme si sice vytvořili tlak, ale zbytečně jsme varské pouštěli do přečíslení a jen díky Denisu (Godlovi), který nás podržel, tak třetina skončila jako skončila. Lepší jsme byli v té druhé, dali i góly a ve třetím dějství chtěli hru hlavně kontrolovat. Přesto jsme pár chyb udělali, zkušenější tým by si to pohlídal lépe.

Brendan O´Donnel se sice trochu trápil, protože jsme ho sem brali jako střelce. Ale pak když dal gól, zvedlo se mu seběvědomí, byl ho plný led. Pokud mu to tam bude padat dál, jedině dobře.

Rytíři Kladno – Energie Karlovy Vary 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).

Branky a nahrávky: 18. O'Donnell (T. Kaut, Kehar), 23. Barinka (Zelingr), 30. O'Donnell (Hajný), 36. Lakos (T. Kaut, Valský) – 12. Vondráček (Skuhravý), 58. Šenkeřík. Rozhodčí: Hodek, Horák – Špůr, Ondráček. Vyloučení: 7:5, bez využití. Oslabení: 1:0. Diváků: 3928.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Valský, Machač, Réway – Strnad, Melka, Redlich – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – (42. O. Bláha).

Karlovy Vary: Bednář (36. F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek, Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý, Vondráček.