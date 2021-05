Sedmý duel Kladno nikdy nevyhrálo, přepíší Rytíři dějiny?

Od roku 1971, kdy se hrálo v českých zemích poprvé play off, nastoupili hokejisté Kladna do celkem čtrnácti sérií, které rozhodl až poslední možný zápas. Ve čtvrtek s Jihlavou to tedy bude po patnácté, ale v sedmizápasové sérii teprve popáté. Ještě nikdy v historii středočeský klub v sedmém utkání neuspěl, ale ještě nikdy neměl výhodu domácího ledu.

Kladno - Jihlava 3:2, domácí si takhle vynutili v roce 2017 sedmý zápas. Rozhodující gól Jakuba Strnada. | Foto: Tomáš Kostečka

Poprvé si Kladno zahrálo na sedm zápasů před padesáti roky, kdy se hrálo play off v tehdy československé lize vůbec poprvé. V lizetehdy nastupovalo jen deset mužstev, čtyři nejlepší šla rovnou do semifinále. V něm Kladno vedlo 3:1, ale pak jelo třikrát do Brna a pokaždé padlo. Naposledy po ohromné bitvě 1:2. Další sedmizápasová série přišla až v roce 2005, tu už si řada fanoušků pamatuje. V tehdy výlukové sezoně měly oba celky v řadách i hráče NHL (Kaberle, Hrdina - Hejduk, Hemský) a k vidění byl ve čtvrtfinále skvělý hokej. Pardubice vedly 3:1, ale Kladno s zmobilizovalo, vyrovnalo na 3:3 a v rozhodujícím sedmém utkání ho Gardoň poslal bleskově do vedení. Domácí si však pomohli z přesilovek a vůbec poprvé ve své klubové historii vyhráli sedmý zápas. A dokráčeli pak jasně k titulu. Machač přijal roli ve čtvrtém útoku a nakopl Kladno k obratu Přečíst článek › Zbylé dvě sedmizápasové série jsou mladšího data. Obě sehráli Kladeňáci proti Jihlavě, obě na jejím ledě a obě neúspěšně. V roce 2015 vyhrála Dukla 3:2 a šla do semifinále, o dva roky později jí stačil k triumfu jediný zásah ex-kladeňáka Richarda Diviše k postupu do finále a nakonec i do extraligy. Kladno tedy v sedmém duelu nikdy neuspělo a není lepší čas než bilanci narovnat. Koneckonců v pátých rozhodujících duelech přece jen alespoň jeden jediný úspěch klub získal. V roce 2013 šokoval vyřazením právě Pardubic v předkole extraligového play off. Bylo to doma, kde bude i tentokrát, i když letošní finále zatím pokaždé patřilo hostujícímu týmu. Doplňme, že velmi netradičně se radovalo Kladno v rozhodujícím zápase rovněž v roce 1993. V posledním ročníku federální ligy to byla se slovenským Popradem taková válka, že hosté raději k poslednímu duelu ani nepřijeli. To ve čtvrtek ze strany Jihlavy nehrozí. 1970/71 Semifinále (1.,3. a 4. zápas doma) Kladno - Brno 3:4 (4:1,1:5,5:3,1:0,0:4,1:5,1:2) 1972/73 O 3. místo (první a druhý zápas doma) Kladno - Bratislava 2:3 (7:2,1:4,3:1,2:4,4:5 SN) 1987/88 O 3. místo Jihlava - Kladno 3:2 (4:6,7:4,7:5,7:8,13:1) 1989/90 Semifinále Sparta - Kladno 3:2 (5:1,3:4,5:2,2:5,4:1) 1991/92 Čtvrtfinále Trenčín - Kladno 3:2 (10:4,10:3,0:3,2:5,5:1) 1992/93 1. kolo play-off Kladno - Poprad 3:2 (6:2,4:0,3:4,0:5 K,5:0 K) Čtvrtfinále Vítkovice - Kladno 3:2 (2:1,5:4,2:4,0:3,9:1) 1993/94 Semifinále Kladno - Olomouc 2:3 (4:1,4:1,4:5,3:6,5:6 SN) 1994/95 Semifinále Kladno - Zlín 2:3 (3:7,3:2,3:8,4:3 SN,1:5) O 3. místo (první v čb) České Budějovice - Kladno 2:1 (5:3,4:5 PP,4:3 PP) 2004/05 Čtvrtfinále Pardubice - Kladno 4:3 (4:1,4:1,0:4,3:0,3:6,1:2,3:1) 2012/13 Předkolo play-off Kladno - Pardubice 3:2 (2:1,3:2 PP,1:3,2:3 SN,1:0) 2014/15 Čtvrtfinále Jihlava - Kladno 4:3 (4:3 SN,8:3,3:4,2:3 PP,1:2 PP,3:2,3:2) 2016/17 Semifinále Jihlava - Kladno 4:3 (1:0,4:1,2:3 PP,4:3 PP,1:2,2:3,1:0)