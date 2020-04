Co jste jako pravověrný Pardubák říkal na další turbulentní sezonu Dynama?

Předně, v pardubickém hokeji se aktivně už osm let neangažuji. Byl jsem dlouho v Polsku, teď jsem trénoval čínský tým. Každopádně hokej v Pardubicích šel do kytek. Je to zapříčiněné vedením. Neexistuje žádná koncepce, tak se nikdo nemůže divit, jak to dopadlo. Zaplaťpánbůh, že se sezona zachránila, protože hokej by ve městě chyběl.

Neodráží se ve vašich slovech skutečnost, že se z Pardubic stalo v poslední době semeniště takzvaných žoldáků?

Přesně to jsem měl na mysli. Místo, aby se kluci, co působili v zahraničí, vraceli tam, kde vyrůstali, tak končí v jiných klubech. Nabírá se spousta cizinců nebo hráčů, kteří nemají k Pardubicím žádný vztah. To samé platí o trenérech. Tak si raději vezmu méně dražších, ale vím, že budou dýchat pro Pardubice, než sem tahat žoldáky.

Zmiňujete trenéry. V sezoně se znovu měnili hned dvakrát. Vyhazov potkal i vašeho spoluhráče z první lajny tehdejší Tesly Otakara Janeckého. Probrali jste to spolu?

Když vidím, jaké se tu dělají boty, tak ani na zimák nechodím. S některými lidmi se nemusím. Nejen proto, že nesouhlasím s jejich kroky. S Oťasem jsme se potkali, ale o hokeji jsme se nebavili. Tihle kluci, kteří u toho byli, si rovněž musejí sáhnout do svědomí. Otázkou je, jestli nebyli pod politickým vedením. Dál to raději komentovat nebudu.

Nicméně ke kauze Rolinek byste se vyjádřit mohl.

Tomáše mi bylo líto. Když už nic jiného, tak je to největší bojovník, co já znám. Samozřejmě nevím, jestli měl s Láďou Lubinou nějaké spory, ale v tomto Pardubice šláply do bahna. A hodně. V tu chvíli se tým hodně rozklížil. Je to ale jen můj názor zvenčí. Co se týče hráčů a trenérů, tak mi to nepřísluší obšírněji hodnotit.

ŠLAPALI DO TOHO…

Věřil jste, že se Pardubice zachrání a překvapila vás zázračná závěrečná čtvrtina v jejich podání?

(úsměv) Když se podíváte, jak boje o záchranu zvládaly všechny čtyři namočené týmy, tak nevím, co k tomu mám víc říct.

Tak jinak. Některé výsledky byly přinejmenším překvapivé. Pro vás také, nebo jste to očekával?

Tušil jsem, že se situace bude takto vyvíjet. Kdo dřív začal, tak na tom mohl vydělat. Všichni viděli, že jako první do toho šlapaly Vítkovice. Potom se přidali naši s Litvínovem. Kladno si myslelo, že má nahráno a pak už nestihlo ztrátu dohnat.

Zásluhou čínského projektu máte blíže k Jaromíru Jágrovi. Bavili jste se o tom, co se děje v extralize?

Ale samozřejmě. S Pepou Zajícem, který je také Kladeňák, jsme mu po čtyřech prohrách v řadě říkali, že s tím musí něco udělat. Protože se může stát, že se šňůra natáhne třeba na deset zápasů. Radili jsme mu, ať udělá nějakou změnu. Jakoukoli. Ale měl vlastní vizi a věřil svým lidem. Bylo mi pak Kladna docela líto, protože se dlouho prezentovalo dobře.

Jako by se všichni proti Kladnu spikli. Neuškodil mu fakt, že se Jágr veřejně postavil za uzavření extraligy? A co vy říkáte na tento krok?

Těm, co byli ohroženi sestupem, se nápad líbil, ostatním ne. Každopádně uzavřením soutěže by extraliga ztratila na kouzlu. V tom smyslu, že by si nikdo nevytáhl Černého Petra. Já bych se vrátil k baráži. Jasně, říkalo se, že tým z nižší soutěže se málokdy probojoval mezi elitu, nicméně tu šanci dostal. Naopak tým, co skončil poslední v nejvyšší soutěži si mohl ověřit, že na tom není úplně špatně. Musím dodat, že nevím, jak to má nastavené svaz s asociací klubů. Tedy sponzorské smlouvy a další věci. Tudíž si nedovolím tvrdit, jestli to Kladnu kvůli Jágrovi uškodilo.

ZA NITKY TAHAJÍ STEJNÍ

V současné době se přetřásá prodej pardubického klubu. Doporučil byste ho a proč?

Určitě by se nám hodil jiný majoritní vlastník, než je město. Nesmí však tahat za nitky stejní lidé jako doteď. Myslím si však, že oni se jen tak své pozice nevzdají. Nevím, jestli za této situace do toho budou chtít Petr Dědek či Vladimír Pitter jít. Jestli se budou chtít nechat ovlivňovat lidmi v pozadí. Přesně takové šedé eminence neměl rád Zbyněk Kusý (bývalý úspěšný GM Pardubic). V době, kdy klub řídil, tak jeho strategie měla hlavu a patu.

Zmínil jste oba hlavní zájemce o pardubické Dynamo. Komu byste klub prodal vy?

To je těžká otázka. Pitter s Víťou Zavřelem dokazují, že to v pardubickém fotbalovém klubu dělají dobře. Nicméně mít dvě želízka v jednom ohni, tedy fotbal a hokej, by asi nebylo dobré. Za mě by bylo lepší, kdyby každý z těchto sportů měl jednoho majitele.

Kdybyste měl peníze, koupil byste pardubický klub?

(směje se nahlas) Jo, koupil bych ho. Ale dělal bych to úplně jinak. Podobně jako Martin Straka v Plzni. Nebo další kluci, co investují ze svého. Zato ti, co rozdávají z cizího, tak je to nebolí. Vybral bych si lidi, kterým důvěřuji. A některé ty přísavky, co jsou teď v pardubickém hokeji, bych musel hned utratit (úsměv).

Nelákal by vás trenérský návrat do Pardubic?

Dokud se tam budou pohybovat určití lidé, tak ani omylem. To raději půjdu zase do zahraničí. Sice není dobré pro rodinu, když furt někde lítám, ale mám tam svůj klid. Dělám si hokej, jak se má. Mám filozofii, že nejlepší vizitka pro trenéra je taková, když je někde dlouho. Pokud jsem působil dlouho na jednom místě, tak protože se mnou byli spokojení. Zato v české extralize se mění trenéři jako ponožky. Někde ho vyhodí a on je druhý den jinde. Je to hra agentů. Já žádného nemám a rozhodně se nemíním předhazovat.

Narazil jste na cirkulaci stále stejných jmen v extralize. Trest pro odvolaného trenéra vypadá někdy jako odměna?

Jsou to šachy mezi manažery a agenty. Obsahují různé balíčky, které zahrnují i hráče. Je mi to kolikrát k smíchu. Vážně jsem rád, že nejsem součástí těchto praktik.

Co říkáte na předčasné ukončení sezony a bez vyhlášení mistra?

Je to škoda, protože nějaké překvapení by se zrodilo. Přeci jenom, když soutěž graduje, je to pro všechny zážitek. Hráči vyvíjejí větší snahu než v základní části. Zápasy jsou ostře sledované na stadionech i v médiích. Play off chybí, ale je to jen hokej. Buďme rádi, že nás koronavirus nepostihl víc.

Pandemie zrušila i mistrovství světa ve Švýcarsku.

Zdraví je přednější. Ano, jedná se o velké peníze. Můžete stokrát dělat byznys, ale co když umřete?

Prezident IIHF René Fasel se měl doma loučit se svou funkcí. Trpký osud co říkáte?

Třeba rok počká. Mám za to, že by se mohla pořadatelství dalších MS posunout a Švýcarsko by mohlo uspořádat šampionát za rok. A když ne, tak přece nejde život…

Zlatý hattrick

Letos 3. května to bude přesně pětatřicet let, co Jiří Šejba vstoupil do české a československé hokejové historie. Tehdejší reprezentační tým ČSSR na domácím mistrovství světa v Praze porazil v zápase o zlato hvězdami z NHL nabitou Kanadu 5:3. Pardubické levé křídlo, tehdy ve vojenských službách Jihlavy, hned třikrát překonalo Patricka Riggina. Brankáře Washingtonu Capitals musí dodnes budit šestá, třiadvacátá a zejména čtyřiatřicátá minuta. Šejba ve vlastním oslabením ujel po levém křídle, famózní kličkou si z beka Scotta Stevense vylepil plakát a pod padajícím gólmanem vsítil vítězný gól.