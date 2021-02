Celou reprezentační přestávku pracovali hokejisté Kladna na koncovce, která zatím jejich výkony v Chance lize hodně degradovala. Proti Prostějovu jim na začátku vše vycházelo jako po drátkách a už v polovině čtvrté minuty vedli po dvou krásných přihrávkách úterního oslavence Jaromíra Jágra 2:0. Přidali i další gól, zbytek utkání však zvládli jen s velkým vypětím sil. Nakonec vyhráli 4:2 i přes hrozivý nepoměr vyloučených 7:1!

Chance liga, Kladno - Prostějov 4:2. Ondřej Machala jistil výhru čtvrtou brankou | Foto: Antonín Vydra

Doma to začíná hokejistům s rytířem na prsou padat. Před přestávkou rychle rozhodli duel s Frýdkem, teď to podobně začalo i proti silnějšímu Prostějovu. Do první přestávky dostal tři branky a zjistil, že bez letošní jednoznačné jedničky v bráně Bláhy to bude mít těžké proti každému. I když vinit jeho náhradníka Wolfa by bylo laciné, s góly těžko mohl něco dělat. Hlavně s prvními dvěma, kdy skvěle hrající Jaromír Jágr pokaždé nádherně přihrával a střelci Guman a Plekanec pouze doklepávali do prázdné. Pak ještě přesnou střelou přes clonu využil přesilovku Melka a teprve pak Jestřábi chytili trochu dech, i když Jágr je dál pořádně větral.