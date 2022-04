„Samozřejmě jsem za to strašně rád. Povzbudí to a dodá sebevědomí, ale úplně bych to nepřeceňoval,“ vrací se ke svým výkonům dvaatřicetiletý útočník.

Sezonu jste po vydařeném play off zakončili na čtvrtém místě. Byla tedy z vašeho pohledu úspěšná, nebo ne?

Vždycky se to hodnotí podle play off. Kdyby to cinklo, bylo by to samozřejmě lepší. Vzhledem k tomu, jak se sezona vyvíjela, můžeme hodnotit semifinále jako úspěch. Na začátku sezony jsme určitě chtěli víc, pak v průběhu sezony bychom semifinále asi brali.

Jan EberleZdroj: BK Mladá BoleslavČím to bylo, že se vám v základní části nedařilo a skončili jste po ní až na jedenáctém místě?

Sešlo se tam hodně faktorů. Přišla na nás krize, která se hrozně dlouho táhla. Nebylo to tak, že bychom prohráli víc utkání v řadě, pořád jsme se drželi ve středu tabulky. Až ke konci základní části nám začalo téct do bot. Tam jsme se trochu zvedli a vyladili výkon na předkolo, které nám sedlo. Díky tomu se nám zvedlo sebevědomí. V play off už naše výkonnost jenom stoupala. Čtvrtfinále pro nás byla asi nejlepší série. S Třincem byly všechny zápasy vyrovnané, ale dá se říct, že Třinec zaslouženě vyhrál. Jestli to bylo 4:0 nebo 4:2 je asi celkem jedno. Třinec vyhrál každý zápas o gól nebo o dva a zasloužil si postoupit dál.

Byla to jízda, řekl k semifinále Kelemen, jenž míří do NHL

Nemohl vás v základní části psychicky ovlivnit nečekaný odchod trenéra Pavla Patery?On odcházel už v průběhu té krize. Bylo to spíš takové vyvrcholení, že odešel. Pak se začínalo de facto od nuly. Jak to bývá, když je taková změna, tak to tým nastartovalo. Povedlo se to ale na jeden dva zápasy a pak jsme se z té krize dál nemohli dostat. Postupem času to ale nebylo tak, že by výkon stoupal, ale až do konce základní části jsme v té krizi zůstali. Vždycky jsme vyhráli jeden zápas a dva prohráli, což určitě nebylo ideální.

Jan Eberle (vpravo) v dresu BK Mladá BoleslavZdroj: Jan PavlíčekV play off jste přešli přes Plzeň a Hradec Králové. Jak sladké pro vás bylo vyřadit Plzeň, ve které jste v posledních letech působil?

Sladké to samozřejmě bylo, chtěl jsem se ukázat. Neberu to tak, že se člověk chce pomstít, tak to v mém případě určitě nebylo. Chtěl jsem se ale ukázat v nejlepším světle. To se hráč ukáže vždycky, když jeho tým vyhraje. Nám se série povedla, byl to boj až do poslední vteřiny, zaplaťpánbůh že s vítězným koncem pro nás. Už od téhle série jsme předváděli neuvěřitelně bojovné výkony. Trochu se k nám i v některých chvílích přiklonilo štěstí. Myslím, že jsme ale vyhráli zaslouženě.

Vám se v play off velice dařilo, dal jste hned pět gólů. To vás muselo hodně těšit, ne?

Statistiky k tomu svádí, ale já jsem hlavně rád, že jsem to celé odehrál ve zdraví a sezonu jsem mohl takhle dohrát. Já hraju takový styl, který je trochu bližší play off. V základní části to tam tolik nepadalo, ale naše lajna se snažila týmu pomáhat i jinak. V play off to tam napadalo, za což jsem strašně rád. Byly to ošklivé góly z brankoviště, které se ve výsledku počítají úplně stejně. V play off padají především takové góly. Samozřejmě jsem za to strašně rád. Povzbudí to a dodá sebevědomí, ale úplně bych to nepřeceňoval. Nebudu lhát, jsem rád, že jsem je dal já, ale kdyby je dal kdokoliv jiný a vyhráli jsme, tak z toho mám taky obrovskou radost. Jsem rád, že jsem mohl pomoci.

ANKETA: Startuje další řež Kladna a Jihlavy, komu věří fanoušci?

Vás spoluhráč Miloš Kelemen si díky výkonům v sezoně vysloužil šanci v Arizoně z NHL. Co říkáte tomu, že i přes Mladou Boleslav vede cesta za moře?

Miloš si určitě pomohl olympiádou. Dostal se do hledáčku a výbornými výkony v play off potvrdil, že je to prvotřídní hráč. Vzhledem ke svým parametrům a síle má opravdu velkou šanci se do NHL propracovat.

A jaká je vaše budoucnost? Máte v Mladé Boleslavi pořád platnou smlouvu?

Mám v Boleslavi podepsanou smlouvu ještě na jeden rok. Moje budoucnost je spojená dál s Boleslaví.

Třinec, který vás vyřadil, teď čeká finále proti Spartě. Koho v tomhle souboji favorizujete?

Těžko říct. Jsem zvědavý, jak se Sparta vyrovná se ztrátou asi nejlepšího hráče play off Davida Tomáška. Sparta je ale silná vepředu i bez něj. Já říkám, že disponují dvěma prvními lajnami. Bude to určitě zajímavé. Třinec má taky velice kvalitní tým, jen má trochu jinak stavěnou taktiku. Víc lidí by si asi přálo, aby vyhrála Sparta kvůli tomu stylu, který hraje. Třinec ale ukázal, že taktika důkladné defenzivy je vítězná a dá se na ní stavět. Když se jim pak naskytne šance vepředu, tak jí dokáží využít. Sám jsem na to zvědavý. Série asi nemá favorita, Třinci hraje do karet zranění Tomáška.

Poslední zápas kapitána? Teď nedokážu říct, hlásí Martin Ševc

Budete to sledovat?

Neříkám, že budu koukat na všechny hokeje, ale po očku se na to určitě podívám. Už kvůli tomu, že jsem zvědavý, jak budou hrát kluci, kteří nás vyřadili. Člověk tam má navíc lidi, kterým to přeje. Určitě se na to rád podívám.

Vy jste odchovancem Kladna, takže se nabízí ještě další otázka. Budete sledovat baráž, ve které se Rytíři střetnou s Jihlavou?

Budu to sledovat asi stejně jako finále. Na Kladně už není moc kluků, se kterými jsem hrál. Určitě budu sledovat třeba Tondu Melku. Jako Kladeňák si ale přeju, aby to Kladno udrželo. Byla by škoda, aby mladí kluci z Kladna museli začínat v první lize.