Když je potřeba, aby mužstvo v závěru zápas zabrali, křičí fanoušci na trenéry, ať "to stáhnou na dvě lajny". Trenér Řisut Jan Boháček přijel na Kobru právě jen se dvěma lajnami, ale to to zvládl. Výborně čapal Pánek, mužstvo se drželo a nesložilo se ani ve chvíli, kdy osm minut před koncem když konečně vyrovnalo na 2:2, tak vzápětí dostalo branku na 3:2.