Nejtázavější pohledy cílily na Milana Hniličku. Brankářský odchovanec Litoměřic dozrával v Kladně a v roce 1998 už měl za sebou první sezonu ve Spartě. Do té doby reprezentační náhradník ve Švýcarsku chytat neměl, ale před koncem druhého zápasu Čechů proti Bělorusku se zranila jednička Roman Čechmánek a Hnilička musel mezi tyče.

Fanoušci se tehdy o jeho výkonnost strachovali, ale Hnilda chytal výborně – udržel průměr hluboko pod dvěma inkasovanými góly (1,39) a úspěšnost zákroků měl 94 procent! „Spadl jsem do toho rovnýma nohama, čekal jsem, že odchytám jeden dva zápasy. Musel jsem se s tím přes noc vypořádat,“ líčil po šampionátu brankář, který už měl tři medaile, ale vždy jako třetí brankář v civilu.

Teď poprvé bojoval ve výstroji a vedl si dobře až do semifinále. V něm tým zdecimovaný zraněními prohrál s Finy a při tehdejším systému musel proti stejnému sokovi odvetu vyhrát, aby se mohlo rozhodnout v prodloužení. To se po remíze 2:2 nepovedlo a Češi žehrali hlavně na vynucené absence.

Kromě Hejduka či Špačka přišli i o jednoho ze zásadních mužů ofenzivy, útočníka Martina Procházku. Toho tvrdě napadl finský bojec Jarkko Ruutu, přivodil mu otřes mozku a Češi ho od té chvíle doslova nenáviděli, což znásobil ještě zákrok stejného borce na Jaromíra Jágra na OH v Turíně 2006.

Čechům zbyla jen bitva o bronz, na který si po 45 letech dělali zálusk i domácí Švýcaři, kteří senzačně vyřadili Rusko. Svěřenci loučících se trenérů Ivana Hlinky a Slavomíra Lenera ale vyhráli i díky prvnímu reprezentačnímu gólu Patrika Eliáše. Třebíčáka, který dorostenecké a juniorské roky strávil také v Kladně. Tehdy přicestoval do země Helvetského kříže až během šampionátu po vyřazení jeho New Jersey spolu s Petrem Sýkorou.

A další Kladeňáci? Nejvíc se šampionát vyvedl Pavlu Paterovi. Byť vedle sebe vystřídal několik křídel (Hejduk, Výborný, M. Procházka, Eliáš), nasbíral 9 bodů, když pro sebe netradičně dal víc branek (6) než přihrávek (3). Těsně lepší byli jen hvězdní Švédi Forsberg se Sundinem a Finové Helminen s Peltonenem.

Dařilo se i Martinu Procházkovi (4 branky), v obraně byl jedním z mozků František Kaberle, naopak o tvrdost se starali Libor Procházka a Jiří Veber.

Za speciální zmínku stojí právě František Kaberle. Žádná stopa po hořkosti, že ho trenér Hlinka vynechal z nominace v Naganu a pětinásobný světový šampion tak přišel o největší triumf kariéry. „Byl to paradoxně jediný turnaj, který jsem za celá léta vynechal a olympijské zlato bych vyměnil za tři zlata z MS. Ale nevzpomínám na to s žádnou hořkostí, trenéři se prostě rozhodli jinak. A já zažil spoustu jiných pěkných turnajů,“ vzpomínal později Kaberle.

Bělohlav odehrál životní turnaj

Na hokejový šampionát do Švýcarska v roce 1998 odjížděl s extra motivací. Produktivní forvard Radek Bělohlav se pár měsíců předtím nevešel do nominace na legendární olympiádu v Naganu, ačkoliv byl v nejlepších letech a zažil třeba zlatý šampionát ve Vídni.

Zklamání přetavil ve Švýcarsku ve svůj nejlepší počin v národním týmu. Tehdy osmadvacetiletý útočník Vsetína zaznamenal v devíti zápasech šampionátu devět bodů za šest gólů a tři asistence a v produktivitě turnaje zaujal páté místo. „Chtěl jsem ukázat, že hokej umím. Předtím jsem si prožil takové mini zklamání a tohle byla dobrá příležitost,“ uvedl současný asistent kouče brněnské Komety.

Ten rok zafungovala na šampionátu především jeho chemie s klubovým parťákem ze Vsetína Jiřím Dopitou. „Pokračovali jsme v tom, co jsme hráli v klubu. Taky nám přálo štěstí, že to tam padalo,“ líčil Bělohlav, jenž měl tehdy za sebou svou první mistrovskou sezonu ve Vsetíně, s nímž vybojoval ještě další dva tituly.

Přesto nebo právě proto, že se šampionát konal nedlouho po Naganu, budili čeští reprezentanti i ve Švýcarsku velkou pozornost. A to taky díky relativně snadné dostupnosti pořadatelských měst Basileje a Curychu z České republiky. „Lidi nás poznávali v kavárnách a díky spoustě našich fanoušků to pro nás bylo jako domácí mistrovství,“ podotkla tehdejší opora reprezentace.

Národní tým bavil v alpské zemi záživným ofenzivním hokejem. Narazil až v semifinále na Finsko. Nakonec si stejně jako z turnaje o rok dřív odvezl bronz. „Mohli jsme dokázat víc, ale na druhou stranu, když dovezete medaili, vždycky je to parádní. Celkově se mi turnaj líbil. Hrálo se ve skvělé zemi a bylo to fajn,“ vzpomenul Bělohlav.

Ačkoliv to sám v té době mohl jen stěží tušit, působivé vystoupení na turnaji v Basileji a Curychu bylo to poslední, co na mistrovství světa v kariéře předvedl. V dalších letech už se v mimořádné konkurenci zlaté generace na šampionát znovu nepodíval. „Snažil jsem se propracovat i na další turnaje. I když jsem měl také potom dobré sezony, už mě trenéři nevzali. Vždycky se pak ovšem ukázalo, že dokázali sestavit kvalitní mančaft,“ uznal v současnosti padesátiletý kouč.

Zatímco většina jeho parťáků z reprezentace se dokázala postupně prodrat do nablýskaných arén NHL, Bělohlav si zkusil jediné zahraniční angažmá v ruské Togliatti, kde vydržel jen deset zápasů. Kariéru ukončil před osmi roky v Kladně, kde zanechal velkou stopu.

Šampionáty patří k vrcholům jeho kariéry. „Byla to hezká doba pro český hokej. Celkově vždy, když se koná mistrovství, rád si zavzpomínám. Když to jde, vezmu si dovolenou a na turnaj osobně vyrazím,“ doplnil Bělohlav.