„Někteří lidé nás předem odsuzovali, že se vrátíme se šestým místem,“ říkal po návratu útočník Martin Ručinský.

JAK SLEDOVALI SLOVENSKO

Výběr trenéra Ivana Hlinky sice v základní skupině vyhrál všechny tři zápasy, nicméně hned na úvod čtvrtfinálové skupiny (měla čtyři členy) inkasoval drsný direkt v podobě porážky 1:6 od Ruska. I když pak nároďák deklasoval Slováky, neměl postup do bojů o medaile ve vlastních rukou. Potřeboval pomoc od těch, kterým právě nasázel osm branek.



„Hráli jsme večer se Švédskem, ale ještě před námi se utkali Slováci s Rusy,“ líčil ostřílený reprezentant Martin Procházka. Ten mač všichni sledovali… „Potřebovali jsme, aby Slováci alespoň remizovali, a oni uhráli plichtu 2:2. Přitom poslední dvě minuty hráli v dvojnásobném oslabení. Udrželi to a dali nám tím šanci,“ vzpomínal Procházka. I díky jeho trefě potom Češi zdolali Švédy.



Semifinále tak znalo své účastníky – Češi slavili, Rusko dohrálo.

NEČEKANÁ ZMĚNA BRANKÁŘE ZABRALA



Ale to nebylo vše. Další krizové okamžiky přišly v semifinálovém dvojzápase s Kanadou. Zámořský celek vyhrál první mač 2:1 a druhý duel se vyvíjel jako na houpačce. Česká parta vedla po dvou třetinách 3:2, v úvodu třetí části ale důrazní Kanaďané rychle otočili skóre. To jsou ve sportu zlomové chvíle: někdo se zhroutí, jiný se vzepře a – lidově řečeno – dá osudu přes držku.



„Tehdy se prokázala vnitřní síla mužstva. Pořád jsme věřili sami v sebe,“ upozornil Ručinský. Jeho parťák z útočné formace Radek Dvořák tehdy v Lillehammeru dvěma góly během jediné minuty vrátil vedení na českou stranu. Následovalo prodloužení, pak nájezdy. A tady přišel další zádrhel: jinak skvěle chytající Milan Hnilička dostal z prvních dvou kanadských pokusů dva góly. Všemi mastmi mazaný lišák na české střídačce zavelel k nečekané rošádě. Hlinka neváhal, na jeho popud se Hnilička sbalil a jeho místo zaujal Roman Čechmánek. Muž bez nervů potom vychytal postup do finále.



Ovšem ani tam to nebylo snadné. Češi zdolali ve dvou zápasech Finy, které táhlo fenomenální ofenzivní duo Saku Koivu, Teemu Selänne. První duel vyhráli, druhý prohráli a v následném prodloužení přišla už zmíněná Hlaváčova zlatá chvilka.



„Je fakt, že už jsme byli pomalu doma, ale nehraje se na kdyby, hraje se na góly. K hokeji patří i klika, ale štěstí přeje tomu, kdo víc pracuje, kdo jde víc za svým cílem,“ hodnotil turbulentní šampionát Vladimír Martinec, Hlinkův trenérský parťák.



Cesta za legendami obsypaným „zlatým hattrickem“ byla úspěšně započata.



Ale jak jste si připomněli – stačilo málo a nic se nestalo. Třeba aby zoufale bojující Slováci v oslabení inkasovali od Rusů jeden gól navíc a Češi by ostrouhali.



I podobné paradoxy patří k podmanivému kouzlu sportu…

Rozhodl Hlaváč, pozdější kladenská opora

Zlaté medaile, i když byl tým na pokraji vyřazení. Takové bylo hokejové mistrovství světa 1999 z pohledu českých hokejistů. V Norsku nad nimi kdekdo několikrát zlomil hůl, aby nakonec ve finále přemohli zlatým gólem Jana Hlaváče Finy. „Byl to asi nejvydřenější titul. Dvakrát a možná třikrát jsme vstali z mrtvých, nikdo už nám moc nevěřil. Přesto to vyšlo,“ usmíval se tehdejší kapitán a vůdce mužstva Pavel Patera.



Ze středních Čech tentokrát nebyli v nominaci jen odchovanci Kladna. Samozřejmě, Pavel Patera nesměl scházet, dokonce tehdy jako kapitán, vedle něj tradičně stál Martin Procházka. Vzadu brankář Milan Hnilička a obránce František Kaberle. Ale byli tu dva borci, kteří první hokejové kroky dělali ve Vlašimi, kde vyrostla také řada šikovných hokejistů. Libor Procházka a Tomáš Kucharčík patřili mezi ně.



Pro oba to byl jediný titul, který v kariéře získali, a tak si ho náležitě cení. Možná ještě víc Kucharčík, který často objížděl zápasy evropské tour, ale v konečné nominaci byl za celou kariéru jedinkrát – pro Norsko.

Brankář Milan Hnilička tehdy dotáhl Spartu do finále extraligy, kde však podlehla ve skvělé sérii Vsetínu. Na MS tak startoval jako jednička jeho rival Roman Čechmánek. Stejně jako před rokem od něj ale kladenský odchovanec štafetu převzal a tentokrát ne kvůli zranění.



Češi totiž na úvod čtvrtfinálové skupiny rupli s Rusy 1:6 a trenér Ivan Hlinka vsadil na změnu. Vyplatila se. Tým i s pomocí Slováků, kteří senzačně remizovali s Rusy, nakonec do semifinále postoupil, když hlavně díky Hniličkovi porazil Švédsko 2:0. Byl to nejlepší Hniličkův zápas v reprezentaci.



Ivan Hlinka pak jako velký stratég dal šanci i Čechmánkovi v nervydrásajících nájezdech s Kanadou, které rozhodovaly o postupu do finále. A vsetínský obr skutečně postrčil českého lva do finále s Finy.



To nakonec rozhodl svou nejslavnější trefou Jan Hlaváč. Ikona pražské Sparty, která však zanechala na závěr kariéry zajímavou stopu i v Kladně. Během čtyř sezon tady sehrál 85 zápasů (25+32) a krátce se objevil také v dresu Benátek nad Jizerou.



„Nejsem hrdina. Tím jsou všichni z téhle party,“ prohlásil tehdy po finálové trefě bekhendovou dorážkou vlastní střely.