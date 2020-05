Poprvé (a zřejmě i nadlouho naposledy) v historii se o zlato utkali Češi se Slováky. Úspěšnější byli obhájci titulu, kteří si do Prahy odvezli druhý triumf v řadě.

Právě tehdejší finálový duel může posloužit jako příklad, jak důležitou roli hraje ve sportu psychologie. Slovenští chasníci měli na turnaji skvělý tým, vedený kanonýrem Miroslavem Šatanem. Porazili Američany, pak i Finy.

Jenže platilo, že jakmile narazili na Čechy, něco se zadrhlo. Šlo o komplex? Toje možná silný výraz, ale je fakt, že přemotivovaní Slováci sousedské bitvy vůbec nezvládali. Počítáme-li jen velké turnaje, dokázali Šatan a spol. vyzrát na český nároďák poprvé až v roce 2003. Předtím na MS a olympiádě sedmkrát padli a jednou remizovali.

Nejinak tomu bylo v roce 2000 nad Něvou. „Hecování tam probíhalo, bylo znát, jak moc nás chtěli konečně porazit,“ vzpomínali čeští účastníci MS. V osmifinálové skupině se Češi se Slováky utkali poprvé a zvítězili 6:2. Podruhé se proti sobě postavili ve finále. Vzpomínáte? Obhájci titulu vedli po první třetině 3:0 a na ledě si dělali, co chtěli.

Slovenský tým doplatil na méně zkušeností s podobnými mači. „Trochu jsme po postupu do finále podlehli euforii. Přiletěl speciál s manželkami a příbuznými, každý hráč najednou řešil, jestli pro ně má dost vstupenek. Výrazně to snížilo koncentraci,“ přiznal po letech trenér Ján Filc. I v české šatně prý bylo slyšet, jak před druhou třetinou hecoval své svěřence. A neslo to ovoce: udatní válečníci v modrých dresech se probrali a začali dotahovat. Šance střídala šanci a nebýt mága v české brance Romana Čechmánka, dopadlo by finále jinak.

„Titul nám zachránil gólman,“ komentoval to obránce Michal Sýkora, jeden ze čtyř Čechů zvolených do All Star týmu MS (kromě Sýkory se do elitní šestice dostali ještě Čechmánek a útočné opory Jiří Dopita a Tomáš Vlasák).

Když nezastavitelný Šatan v 58. minutě snížil desátým gólem na turnaji na 3:4, vyrovnání viselo ve vzduchu. Jenže pak rozdychtění Slováci zapomněli na Václava Prospala s Robertem Reichelem a český kapitán emotivní duel definitivně rozhodl.

Slováci plakali, Češi už zase slavili. Před odletem do Petrohradu přitom výběr trenérů Josefa Augusty a Vladimíra Martince provázela nedůvěra. K dispozici byly pouhé čtyři posily z NHL!

„Kvůli tomu jsme byli podceňovaní, ale vesměs šlo o hráče, kteří mohli klidně hrát i lepší soutěže. Vazby mezi nimi byly užší než dnes, byl tam základ ze Vsetína nebo Sparty. Byli jsme hodně stmelení,“ popsal Michal Broš, který v roce 2000 na MS debutoval.

Trojité stěhování zakončené zlatem u zimního paláce

Kladenští sběratelé světových hokejových titulů zažili turbulentní sezonu 1999/2000. Pavel Patera, Martin Procházka ani František Kaberle nedokončili sezonu tam, kde ji začali. Po různých peripetiích se ale zase všichni sešli na mistrovství světa a národnímu týmu pomohli v ruském Petrohradu obhájit zlaté medaile z Osla.

Kaberleho vyměnili v jeho první sezoně za mořem Los Angeles v březnu 2000 do Atlanty, ta však nepostoupila do play off, a tak tvořivý obránce rád kývl na nabídku nového trenéra reprezentace Josefa Augusty, aby se připojil k národnímu týmu. To Patera s Procházkou přišli oba z české extraligy. Oba přitom také začínali za mořem, ale jejich zaměstnavatelé k nim nechovali obdiv evropských klubů.

Patera sice v Dallasu začal v prvním týmu a dokonce v první formaci s hvězdným Niuwendyikem, jenže po dvanácti zápasech ho vedení Stars odeslalo na farmu a český centr si postavil hlavu: raději podepsal tehdy hodně bohatému Vsetínu. Později toho Patera litoval a věděl, že měl chvíli vrtochy amerických šéfů skousnout.

A Martin Procházka? Ten dokonce odehrál v Atlantě jen tři utkání a dohodl se raději také se Vsetínem. Ani kladenské duo tehdy ale valachům titul nezachránilo, lepší byla mistrovská Sparta.

Forma obávaného kladenského dua nebyla nejlepší ani v Petrohradu, bylo to po brankových žních z předešlých let jejich nejslabší mistrovství.

Až na finále se Slováky, tam exceloval zejména Procházka. Připravil první gól Michalu Sýkorovi a druhý vstřelil sám, když mu puk přiťukl geniálně Patera.

Hlavně díky skvělému úvodu Češi zápas se Slováky zvládli a Kladeňáci si shodně zapsali už svůj třetí mistrovský titul. Nebyl poslední.