SERIÁL: Kladenské otisky světových ledových šampionátů - 2005

Desítky rukou se v tanečním rytmu míhaly na tribuně bouřící Stadt-halle nad hlavami rozparáděných českých fanoušků. Dresy, čepice, vlajky, kelímky s pivem? Všechno sedělo. Jen jedna zvláštnost okamžitě praštila do očí: snad každý z diváků měl na mávající ruce zavázaný malíček. Co se jim to stalo? Copak se všichni do jednoho pořezali při krájení celeru do ranní Bloody Mary?

Tomáš Kaberle (vlevo) s bratrem Františkem po zisku světového zlata na MS ve Vídni v roce 2005 | Foto: Zuzana Vlková