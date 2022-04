V podobě Jihlavy přijel už pro Kladno tradiční soupeř. Jaké to bylo? Ten soupeř se snad opakuje každý rok (usmívá se). Ale je velmi silný, je nepříjemné proti nim hrát. Ale zase to má o to větší náboj a diváky to baví a celá série je bavit bude.

Je těžší naskočit do baráže shora?

Nejtěžší bylo naskočit po čtyřicetidenní pauze a dostat se do herního tempa. Nemyslím si, že to bude o tom, kdo kde hrál, ale jak se do toho pořádně dostat.

V prvním zápase to bylo výsledkově nahoru dolů. Čím podle vás bylo?

V první třetině jsme si řekli, že je budeme dohrávat, abychom Jihlavě vzali síly. My jich máme totiž dost. Ve druhé třetině to začalo padat. Jim tam bohužel padaly střely od modré, tečované góly. My se na góly musíme víc nadřít. Ale věřím, že recept na ně najdeme.

Asi pro klid chybělo i to, že se vám nepodařilo odskočit o dvě branky, že?

Je to možné. A těžké. Oni hrají u sebe, vše blokují. K tomu výborný gólman. Takže je složité si vytvořit větší náskok. Ale to zvládneme.

Naopak jste inkasovali, jednou dokonce 21 vteřin po vlastním gólu. Kde je problém?

S tímhle bojujeme celou sezonu. Stává se, že dostaneme dva tři rychlé góly za sebou, i když hrajeme dobře. Je to stále to samé dokola. Musíme to zlepšit. Série bude ještě dlouhá.

FOTOGALERIE: Rytíři slaví v baráži první bod, trefil ho dvougólový Kubík

Dal jste důležitý gól v poslední minutě druhé třetiny svým klasickým zakončením mezi betony.

Jsem rád, že si toho gólmani nevšímají a stále to vychází. Až si toho všimnou, bude to horší a budu muset změnit zakončení (směje se).

Kdybyste teď měl jít na samostatný nájezd, věřil byste si opět na podobné zakončení?

Ještě mám v záloze nějaké zakončení. Ještě bych něco zvládnul.

Naskočil jste s košíkem chránící celý obličej. Prozradíte, co se vám přihodilo?

Na tréninku taková blbá shoda náhod… Šel na mě puk a ztečoval jsem si ho hokejkou do pusy. Snažím se teď o ten zbytek zubů nepřijít. Po baráži si to nechám spravit, ale teď to musím nějak dohrát.

Poprvé v sezoně byla v Chomutově naplněna celá kapacita. Jak se vám líbil výkon kladenských fanoušků?

Byli neskuteční. Myslím, že můžu mluvit i za kluky. Ta atmosféra byla neskutečná. Můžu říct jen slova díků, že našli do Chomutova cestu v takovém počtu. Je to šestý hráč na ledě.

Jan Šejhl