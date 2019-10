Na kladenských hráčích se projevil sobotní duel s Libercem. Neměli tolik šťávy, ta naopak prýštila z žil domácího týmu, který hrál poprvé bez odvolaného kouče Ladislava Lubiny. Toho nahradil asistent Radek Bělohlav, který roky v Kladně hrával a tentokrát našel správný recept na to, jak ho zdolat.

Východočeši měli skvělý start do utkání a 6. minutě jejich nápor poprvé zužitkoval Kusý. Na jeho ránu zblízka brankář Godla neměl šanci reagovat, jinak ale Rytíře držel. Hlavně při několika nájezdech, do nichž hosté hráče Pardubic pouštěli v neděli hodně často. Hlavně Tybora, ale ten nepotvrdil svou někdejší specializaci na Kladno, jemuž dal hodně gólů.

Středočechy opět kromě Godly držel také Jaromír Jágr. V úvodu druhé části poprvé udeřil, když jeho průnik zúročil ve vyrovnání Stach. Domácí ale pokračovali v dobrém výkonu, hosty vysoko přestříleli a utekli jim o dvě branky. Nejprve zakončoval další ex-kladeňák Hovorka a pak Poulíček. Rytířům pomohla přesilovka čtyři na tři před koncem druhého dějství. V ní si vzal puk Jágr, zatočil se a pak vypálil svou nechytatelnou ránu švihem k tyči.

Jeho tým se ale o vyrovnání pokoušel marně, v poslední třetině se nechal příliš vylučovat a neuspěl ani při závěrečné power play. Po delší době tak padl.

„Povedl se nám vstup do utkání, což bylo důležité. Podobný zápas jsme potřebovali a v naší situaci je možná lepší, že jsme ho urvali o ten jeden gól. Chyby tam byly, ale hráči to odmakali, přálo nám i štěstí,“ uvedl pardubický trenér Radek Bělohlav.



Kladno po sobotní výhře nebodovalo. „Na začátku zápasu nám absolutně chyběl pohyb, postupně se to zlepšovalo, ale vyrobili jsme tři hrubé chyby, které Pardubice potrestaly. Ve třetí třetině jsme udělali čtyři fauly. Když hrajete osm minut v oslabení, tak se těžko vyrovnává,“ řekl David Čermák, kladenský kouč.

Teď čeká Rytíře páteční duel doma s Plzní (18:00).

Dynamo Pardubice – Rytíři Kladno 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

Branky a nahrávky: 6. Kusý (Poulíček, J. Zdráhal), 25. Hovorka (J. Zdráhal, Harju), 32. Poulíček (Kusý, J. Kloz) – 21. Stach (Jágr), 39. Jágr (Austin, Zikmund). Rozhodčí: Pešina, Obadal – Jindra, Zika. Vyloučení: 5:6, využití: 0:1. Diváci: 9241

Pardubice: Štěpánek – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs.

Rytíři Kladno: Godla – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Zelingr – Zikmund, Stach, Jágr – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Valský – Š. Bláha, Melka, Hajný.