Společnost Sev.en Hockey Cup dala čtyřem hokejovým baštám, v jejichž regionech podniká, možnost zajímavé konfrontace. Hráči totiž do deváté třídy znají většinou jen konfrontaci z kluby svého regionu. „Hrají jen kolem komína, jak se říká. My měli za mladých let hodně turnajů a to i s moravskými týmy. Třeba čtyři za sezonu, což je za mě jedině dobře,“ kvituje pořádání turnaje Jiří Burger, slavný kladenský hokejista, který nyní v Rytířích trénuje mládež.

Ještě slavnější kariéru prožil střelecký rekordman československé ligy a autor mnoha důležitých reprezentačních gólů Milan Nový, který byl jedním z předávajících. „Jsem moc rád, že se to takto povedlo zorganizovat. Turnaj hrají tradiční týmy, které vidíme i v mužské extralize, čímž je to zase o něco zajímavější. Líbilo se mi to,“ chválil.

V kladenském turnaji, čtvrtém v pořadí, šlo o konečné pořadí týmů. Celkovou tabulku ovládl Litvínov s 25 body o bodík před Zlínem. Kladno získalo 14 bodů a poslední Pardubice devět. Kladenský turnaj ovládl Zlín, druzí byli domácí Rytíři, třetí Litvínov a čtvrté pardubické Dynamo.

Opomenuty nebyly ani individuální ocenění. Nejlepším gólmanem letošního ročníku Sev.en Hockey Cupu byl vyhlášen zlínský Tomáš Málek. Ceny pro nejproduktivnějšího útočníka i obránce putovala do Litvínova – získal ji zadák Tomáš Zetek a forvard Dominik Čech. Nejlepším střelcem pak byl zlínský snajpr Adam Jecho.

Celá akce měla jen pozitivní ohlasy. „Moc se mi to líbilo. I na ten hokej se už dá na této úrovni koukat, ale já hlavně věřím, že i díky takovýmto projektům to bude hráče bavit, a že u hokeje zůstanou co nejdéle,“ řekl po vyhlášení vítězů Zbyněk Olmer, mediální zástupce Sev.en Energy.

A spokojená byla i další legenda Kladna, dnes trenér mládeže Libor Procházka. „Já měl z trénování mladých dřív trochu obavy, ale jsem u nich v Kladně druhý rok a musím říci, že jsem maximálně spokojený. Kluci jsou v jádru v pohodě, chtějí na sobě dělat. Jasně, jsou mezi nimi někteří, které to baví hodně a chtějí udělat něco navíc a jiní tolik ne. Ale tak to bylo vždycky a bude a já jsem velice spokojený,“ těší Libora Procházku.

Jeho někdejší spoluhráč a nyní majitel Rytířů Jaromír Jágr věří, že Kladno do pěti let opět dosáhne na to, že bude patřit v republikovém měřítku ve výchově talentů na úplný vrchol. Souhlasí s ním i Jiří Burger. „Jsem tady dva roky a vidím, že kluci tady opravdu talentovaní jsou. My se snažíme s kolegy jim předat co nejvíc zkušeností, které jsme načerpali v době, kdy jsme hráli. Proto myslím, že to reálné je,“ tvrdí Burger, ale i on vidí, že základna není taková, jaká by být mohla. „Dětí by mohlo být víc, nicméně třeba ročníky 2003 20004 talentované jsou, a do budoucna bychom o nich slyšet mohli. V reprezentacích má Kladno nyní sedm nebo osm kluků, což je výborné číslo. Teď jde o to, abychom jich co nejvíc dostali do dospělého hokeje,“ dodal Jiří Burger.

Výsledky kladenského turnaje:

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 2:6

HC Litvínov – HC Dynamo Pardubice 5:4 (po nájezdech)

Rytíři Kladno – HC Dynamo Pardubice 7:2

PSG Berani Zlín – HC Litvínov 0:3

Rytíři Kladno – HC Litvínov 4:0

PSG Berani Zlín – HC Dynamo Pardubice 8:4

Celková tabulka Sev.en Hockey Cupu:

1. Litvínov 12 25

2. Zlín 12 24

3. Kladno 12 14

4. Pardubice 12 9