V pravý okamžik se trefila velká letní posila hokejistů Kladna Michael Frolík. Svou první trefu si schoval na veledůležitý duel o poslední místo s Mladou Boleslaví. Zápas to byl dlouho vyrovnaný. Kladenští hokejisté soupeře nepustili ani jednou do vedení, o vítězi ale musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich byli lepší hokejisté z města automobilů. „Každý bod je pro nás ohromně důležitý. Škoda, že jsme neurvali další dva na naši stranu,“ mrzelo Frolíka, který sám samostatný nájezd neproměnil.

Michael Frolík v dresu Kladna | Foto: Roman Mareš

Byl to zápas o poslední místo. Jaký z vašeho pohledu byl?

Bylo to nahoru dolů. Neměli jsme v zápasu špatné úseky. Vedli jsme po dvou třetinách 2:1. Řekli jsme si o přestávce, že to musíme uhrát. Bohužel jsme dostali gól. Nahodili puk od modré a propadl až do brány. Dotáhli jsme zápas do prodloužení. Ke konci jsme měli nějaké šance, ale nepadlo nám to tam. Nájezdy už jsou vabank. Zase je to prohra. Chtěli jsme urvat tři body, nevyšlo to. Musíme se z toho ponaučit a jít dál.

Jak osobně berete tyto zápasy, které jsou „o šest bodů“?

Věděli jsme, že je to souboj o poslední místo. Říkali jsme si v kabině, že k tomu musíme přistoupit jako k zápasu play-off. Každý bod je pro nás ohromně důležitý. Škoda, že jsme neurvali další dva na naši stranu. Musíme šlapat dál. Sezona je ještě dlouhá. Výkony nebyly špatné, ale individuálními chybami jsme si to nechali ujet. To musíme odstranit.

V poslední minutě rozhodčí neuznali gól. Jak jste to viděl vy?

Úplně jsem to neviděl. Tam rozhodují vteřiny, kdy se trenéři rozhodují, jestli vzít trenérskou výzvu. Když to nevyjde, jdete do oslabení. Teď bude každý chytřejší. Možná se to mohlo zkusit. Nechci rozhodovat za trenéry. Rozhodli takhle a šli jsme si prostě pro bod a chtěli jsme urvat i druhý.

Sám máte první trefu v sezoně. Je to úleva?

První branka je vždy taková, že to pak z člověka spadne. V předchozích zápasech jsem měl šance i do poloprázdné brány. Nechtělo to tam spadnout. Tentokrát super, co tam Pytlajs (Jaromír Pytlík) vybojoval za bránou. Hodil mi puk, já do něj plácnul a naštěstí propadl. Pak to z vás spadne, nakopne vám to sebevědomí. Doufejme, že mi to pomůže a budu moct týmu pomoct dál.

Co chybělo v nájezdech?

Nedali jsme jediný gól z pěti nájezdů. To je pak těžké. Sám jsem puk potáhl dál, odjel mi. Chtěl jsem to hodit nad beton a brankář mi to chytil. Oni dali jeden gól a vyhráli. Musíme na nájezdech zapracovat.

Boleslav změnila brankáře na nájezdy, co tomu říkáte?

Přiznám se, že jsem to ani nepostřehl. Je to zvláštní. Ale asi Boleslav věděla, co dělala a vyšlo jí to.

Pro Kladno jde vůbec o první bod v měsíci listopadu. Může pomoci?

Chtěli jsme tři body. Bod asi taky dobrý. Musí nás to nakopnout. I minulé zápasy, kdy jsme nebodovali, jsme předváděli dobré výkony, byli jsme v zápase. Ke konci nám to uteklo, tentokrát jsme to dotáhli do prodloužení. Ale úkol byl jiný, takže jsme zklamaní. Poslední zápasy nebyly špatné. Musíme jít stále dopředu, makat na tréninku a snažit se to otočit.

Před zápasem byl do Síně slávy kladenského hokeje uveden Tomáš Kaberle. Přinesl vám tedy štěstí při prvním gólu?

Asi by mohl chodit častěji (usmívá se). Tomáše znám delší dobu. Je super, co se pro něj v Kladně udělalo. Je to legenda kladenského i českého hokeje. Je super, když se dělají takové věci. Jsem rád, že jsem ho mohl vidět. Měl jsem šanci si s ním i zahrát. Byl to výborný obránce, takže mu můžu jen popřát, ať se mu daří v životě.